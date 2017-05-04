В Башкирии приставы и ДПС вышли на совместную «охоту»

Прежде всего, под пристальный взор сотрудников будут попадать нарушители по двум статьям административного кодекса: управление автомобиля в нетрезвом виде и отсутствие оплаты двух и более штрафов за нарушение правил дорожного движения.



В том случае, если сотрудник госавтоинспекции обнаружит автомобиль, попадающий под эти критерии, вся информация о водителе и его транспортном средстве будет передана приставам. Они, в свою очередь, производят арест автомобиля и его изъятие.



Уже в первый день в ходе взаимодействия силовиков у местного жителя была арестована и изъята «Шкода Октавиа». Как оказалось, у водителя были долги по оплате штрафа за езду в нетрезвом виде. Сейчас у мужчины есть всего 10 дней, что закрыть задолженность. Если этого не произойдет, автомобиль будет передан на дальнейшую реализацию. В пресс-службе УФССП Башкирии отметили, что совместная работа двух ведомств будет продолжена на постоянной основе.