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14:33 (мск), источник: УралПолит.ру

Уральцы стали чаще летать в Турцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая, ИА УралПолит.Ru. Количество запланированных рейсов из Кольцово в Анталью превышает уровень 2015 года, сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе аэропорта.

«В мае 2017 года авиакомпании планируют выполнить из аэропорта Кольцово (входит в УК “Аэропорты Регионов”) 130 вылетов в Анталью, что на 15% превышает уровень мая 2015-го, когда внешнеполитическая ситуация еще не влияла на туристический поток между двумя странами», — отмечают в пресс-службе Кольцово.

На направлении работают восемь авиакомпаний, в совокупности они будут совершать пять — шесть рейсов в Анталью в сутки. При этом три перевозчика используют широкофюзеляжные воздушные суда — Boeing 747, 767 и 777.

О высоких ожиданиях туристического рынка относительно Турции говорят результаты апреля. Только за прошедший месяц аэропорт Кольцово обслужил на рейсах в и из Антальи почти 13 тысяч пассажиров, что вдвое выше результатов этого же периода 2015 года.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», помимо российских перевозчиков рейсы в Турцию выполняют четыре турецких авиаперевозчика: Turkish Airlines, Onur Air, Corendon Airlines и Atlasglobal.

Напоминаем, вчера в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. На ней российский лидер подчеркнул, что российские спецслужбы готовы оказать помощь в обеспечении безопасности россиян в Турции.

«Некоторое время назад наши двусторонние отношения проходили испытание на прочность. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен, мы возвращаемся к нормальному партнерскому взаимодействию», — заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

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