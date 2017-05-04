Уральцы стали чаще летать в Турцию
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая, ИА УралПолит.Ru. Количество запланированных рейсов из Кольцово в Анталью превышает уровень 2015 года, сообщили «УралПолит.Ru» в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая, ИА УралПолит.Ru. Количество запланированных рейсов из Кольцово в Анталью превышает уровень 2015 года, сообщили «УралПолит.Ru» в
«В мае 2017 года авиакомпании планируют выполнить из аэропорта Кольцово (входит в УК “Аэропорты Регионов”) 130 вылетов в Анталью, что на 15% превышает уровень мая 2015-го, когда внешнеполитическая ситуация еще не влияла на туристический поток между двумя странами», — отмечают в
На направлении работают восемь авиакомпаний, в совокупности они будут совершать пять — шесть рейсов в Анталью в сутки. При этом три перевозчика используют широкофюзеляжные воздушные суда — Boeing 747, 767 и 777.
О высоких ожиданиях туристического рынка относительно Турции говорят результаты апреля. Только за прошедший месяц аэропорт Кольцово обслужил на рейсах в и из Антальи почти 13 тысяч пассажиров, что вдвое выше результатов этого же периода 2015 года.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», помимо российских перевозчиков рейсы в Турцию выполняют четыре турецких авиаперевозчика: Turkish Airlines, Onur Air, Corendon Airlines и Atlasglobal.
Напоминаем, вчера в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. На ней российский лидер подчеркнул, что российские спецслужбы готовы оказать помощь в обеспечении безопасности россиян в Турции.
«Некоторое время назад наши двусторонние отношения проходили испытание на прочность. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в