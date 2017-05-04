Казань получила туристический «Оскар»
В Центре семьи состоялось церемония вручения мэру престижной премии FIJET.
В Центре семьи состоялось церемония вручения мэру престижной премии FIJET.
Столица Татарстана получила престижную награду за развитие событийного туризма и продвижение
Премию присудила Международная федерация журналистов и писателей, пишущих о туризме (FIJET). «Члены директората нашей организации отдали ее Казани единогласно, — сообщил президент FIJET Тиджани Хаддад, приехавший в столицу РТ для вручения награды мэру Ильсуру Метшину. — Произошло это после
Весомыми аргументами стали развитие событийного туризма в городе и активное продвижение его
«Золотое яблоко» — это все равно что «Оскар» в сфере кино, — отметил Ильсур Метшин. — Вдвойне приятно получить эту награду, учитывая то, что Казань — третий город России, удостоившийся ее. В 1983 году ее дали Суздалю, в 1997 году и 2015-м годах — Москве.
Когда в 2005 году мы размышляли, есть ли жизнь после тысячелетия города, услышали такое мнение, что завтрашний день Казани — это туристический и образовательный центр. Для меня как уроженца Нижнекамска, столицы нефтехимии, это было удивительно. Самыми важными направлениями казались нефтехимия, нефтепереработка, машиностроение, вертолетостроение,
Однако по словам мэра, городу есть куда расти. «В области туризма мы еще учимся в школе, университет и аспирантура у нас еще впереди», — сказал он.