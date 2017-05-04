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14:26 (мск), источник: АиФ Казань

Казань получила туристический «Оскар»

В Центре семьи состоялось церемония вручения мэру престижной премии FIJET.

Столица Татарстана получила престижную награду за развитие событийного туризма и продвижение культурно-исторического наследия — премию FIJET (или Золотое яблоко).

Премию присудила Международная федерация журналистов и писателей, пишущих о туризме (FIJET). «Члены директората нашей организации отдали ее Казани единогласно, — сообщил президент FIJET Тиджани Хаддад, приехавший в столицу РТ для вручения награды мэру Ильсуру Метшину. — Произошло это после пресс-тура, организованного в прошлом году для нашей организации в столицу Татарстана. Казань покорила богатым культурным наследием и мирным сосуществованием различных религий и этнических групп».

Весомыми аргументами стали развитие событийного туризма в городе и активное продвижение его культурно-исторического достояния.

«Золотое яблоко» — это все равно что «Оскар» в сфере кино, — отметил Ильсур Метшин. — Вдвойне приятно получить эту награду, учитывая то, что Казань — третий город России, удостоившийся ее. В 1983 году ее дали Суздалю, в 1997 году и 2015-м годах — Москве.

Когда в 2005 году мы размышляли, есть ли жизнь после тысячелетия города, услышали такое мнение, что завтрашний день Казани — это туристический и образовательный центр. Для меня как уроженца Нижнекамска, столицы нефтехимии, это было удивительно. Самыми важными направлениями казались нефтехимия, нефтепереработка, машиностроение, вертолетостроение, айти-индустрия. Тогда, много лет назад, нам было сложно конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом, и мы не думали, что можем ворваться в тройку лидеров по России. Но мы начали работу над этим направлением, и вот результат — за последние 10 лет поток туристов в город вырос более чем в 4 раза.

Однако по словам мэра, городу есть куда расти. «В области туризма мы еще учимся в школе, университет и аспирантура у нас еще впереди», — сказал он.

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