5 мая состоится закладка еще одного памятного знака на «Аллее Славы самарского водопровода»

«Аллея Славы» была заложена в честь 130-летия со дня создания самарского водопровода 13 октября 2016 года. Тогда на Аллее появились четыре «Звезды» в честь исторических личностей, благодаря кому в нашем городе появились современные коммунальные блага — водопровод и канализация. Это Пётр Алабин — глава Самары, при котором в 1886 году был открыт первый водопровод, Николай Зимин — инженер, автор проекта водопровода, Альфред фон Вакано — инициатор и спонсор первой самарской канализации и Вильям Линдлей, по чьему проекту она была построена.

Завтра на «Алее Славы» появится еще одна «Звезда» в честь Владислава Николаевича Плятнера, яркого ветерана отрасли, заслуженного работника ЖКХ России, проработавшего в самарском водопроводно-канализационном хозяйстве с 1961 по 2001 год, (с 1988 по 2001 годы — его руководителем).