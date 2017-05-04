Родившихся в Австралии белых медвежат впервые сняли на камеру

Белая медведица Лия в австралийском парке Sea World родила двоих детенышей 27 апреля. Лие 16 лет, потомство она приносит уже во второй раз, ее первенцем стал медвежонок Генри в 2013 году.

Новорожденных медвежат назвали Хадсон (Hudson) и Нельсон (Nelson). Детеныши весят около 600 граммов при росте в 15 см.

Сотрудники парка Sea World планируют показать медвежат публике через три месяца.

Белый медведь — хищное млекопитающее, представитель семейства медвежьих. Это самый крупный на планете сухопутный хищник, обитает в приполярных областях в северном полушарии Земли. Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России.