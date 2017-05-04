Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Закрывшийся в маминой машине малыш стал звездой интернета
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Скончался один из старейших актеров мира
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от проигрыша «Питтсбургу»
Об кого на этот раз Россия споткнётся в финале? Прогноз на ЧМ
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Орбакайте рассказала детали свадьбы сына Никиты - СМИ
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
22По миру прошел Первомай
11Протест одного
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
14:41 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярск чистят от опасных сосулек

В Красноярске чистят крыши от сосулек. После снегопада, прошедшего в ночь со 2 на 3 мая, в городе едва ли на каждой крыше образовались сосульки. Уже вчера жители города начали жаловаться на то, что рядом с домами стало опасно ходить из-за опасности падения ледяной массы на голову.

Сегодня в социальных сетях красноярцы начали делиться фотографиями необычных сосулек на домах, деревьях и даже на уличных ограждениях.

«Только что на Шахтеров наблюдал, как огромная сосулька упала перед женщиной… доля секунды — и женщины могло было бы не быть… люди мои любимые, будьте внимательны — смотрите иногда вверх и опасайтесь ходить близко к зданиям… опасно очень», — призвал красноярец Петр Ластовский.

В центре города люди также сообщают о том, что с крыш на асфальт падают сосульки. Они рассказывают о том, что во многих местах тротуары перегорожены, потому что на крышах работают представители коммунальных служб, которые чистят их от снега.

В ГУК «Жилфонд» сообщили, что крыши домов под управлением этой компании оперативно очищаются, работа по ликвидации ледяных наростов идет как в будни, так и в выходные дни. Для ликвидации сосулек используются автовышки, а также привлекаются промышленные альпинисты.

«Поскольку работа проходит на высоте, сотрудники “Жилфонда” и подрядных организаций прошли дополнительный инструктаж по технике безопасности при производстве и организации работ, а также о применении средств индивидуальной защиты. Так, специалисты должны быть в касках и со страхующим поясом, а территория, где проходят работы, огорожена сигнальной лентой с выставлением предупреждающих знаков», — рассказал технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.

Сообщать о сосульках могут и жители домов. Клиентам «Жилфонда» обращаться необходимо в районные дирекции управляющей компании, жильцам других домов — в свои УК и ТСЖ либо в службу 005.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стали известны доходы красноярских министров
Путин: Политическим убийствам не может быть оправдания
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
России и Украине грозят санкции из-за Евровидения
Зюганов задумался об участии в президентских выборах
Минфин резко сократит покупки иностранной валюты
Росавиация ответила на петицию пилотов в ICAO
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео) Потребовалось почти 30 минут и «Нива», чтобы спасти спортивный автомобиль из ловушки
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Скончался один из старейших актеров мира Популярность Лукасу Амманну принесли роли в фильмах «Милый друг», «Дни ярости», а также в сериале «Граф Йостер имеет честь»
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь