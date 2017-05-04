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11Подготовка техники к Параду Победы
17:20 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове на День Победы парадом пройдет раритетная бронетехника

На параде Победы в Ростове-на-Дону будет представлена легендарная военная техника, участвовавшая в боях за его освобождение.

Военная техника времен Великой Отечественной войны откроет 9 мая шествие «Бессмертного полка» в Ростове-на-Дону. Боевую реактивную установку, прозванную в народе «Катюшей», грузовик ЗИС-5, Willys и несколько бронеавтомобилей предоставит Донской исторический музей. Его сотрудники уже более 15 лет вместе с ростовскими поисковиками находят на полях сражений военные раритеты и занимаются их реставрацией. Почти все уникальные экспонаты музея на ходу, участвуют в различных военных реконструкциях и даже снимаются в кино.

— Реактивный миномет БМ-13, который мы разыскали на границе Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов, — редкий экземпляр. Дело в том, что «Катюши», как сверхсекретное оружие нашей армии, очень хорошо охранялись, прилагались все усилия, чтобы установка не оказалась в руках у немцев. Бывали случаи, когда военные, охранявшие орудия и попавшие в окружение, подрывали себя вместе с «Катюшами», лишь бы их не захватили фашисты, — рассказывает директор музея Иван Стреляев. — Кстати, «Катюшам» не было нужды стоять на передовой. Ракеты долетали за 20 километров до намеченной цели. Поэтому их так боялись немцы. Представляете, разместился полк вроде бы в тихой местности, а тут, бах, внезапно прилетает снаряд и выжигает все вокруг. За все четыре года войны солдатам вермахта так и не удалось разгадать секрет смертоносного орудия. Немцы даже разработали свой аналог «Ванюша», но с «Катюшей» ему было не сравниться. Особо держался в тайне состав вещества, которым заряжали ракету. Если вражеским солдатам даже удавалось ее захватить, при раскрытии она взрывалась.

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В нашей установке ракеты будут, но они — новодел. Мы их изготовили по специальным чертежам. О степени защиты этого оружия говорит даже такая история. Как-то мне позвонила пожилая женщина, призналась, что во время войны делала снаряды к «Катюшам» на одном из военных заводов и до сих пор какие-то нюансы не может нам открыть — подписывала бумагу о неразглашении. Тайна была сохранена еще и потому, что сложной была сама технологическая цепочка. «Гнев божий» — так фашисты прозвали «Катюшу» — изготавливали на нескольких заводах, и каждый работал над какой-то определенной частью.

Примет участие в параде и другой раритет, бронеавтомобиль, оснащенный танковой башней и двумя пулеметами.

— Эта техника не ездила по проселочным дорогам, как танк, зато оказалась незаменимой в уличных боях. У меня сохранилась фотография бронеавтомобиля, который едет по проспекту Буденновскому в Ростове в день освобождения города, — говорит Стреляев.

Броневик тоже пришлось собирать по частям. Как признает Иван Стреляев, сейчас целых машин практически не осталось.

— Во-первых, после войны подбитые танки, броневики и другое оружие собирали трофейные бригады. Например, завод «Тагмет» брал на переплавку танки. Во-вторых, очень много военных машин растащили стихийные собиратели металлолома. В нашей коллекции есть танки, но только потому, что их пришлось вытаскивать со дна реки. Это дорогое удовольствие, и не каждому «металлисту» под силу. Танк Т-34 мы подняли со дна реки Миус. Легендарная «тридцатьчетверка» участвовала и в решающих боях Курской битвы, которая стала переломным моментом в войне. Именно танк Т-34 заставил противника впервые засомневаться в своем превосходстве. Большие потери этих танков связаны больше не с техническими характеристиками машины, а непродуманной тактикой использования Т-34.

Кстати

Несколько лет назад во время зимней непогоды на федеральной трассе М23 Ростов — Таганрог из снежного плена машины вызволяли музейные танки. Четыре танка времен Великой Отечественной войны — трофейный немецкий танк PzKpfw III (Т-3) и советские танки Т-70 несколько дней вытаскивали легковые автомобили, грузовики и тракторы, поспешившие на помощь и тоже застрявшие в сугробах высотой в человеческий рост.

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