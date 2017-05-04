Первый белорусский хоррор «Упыри» объявляет народный кастинг на свой проект

Уже больше месяца продюсеры Сергей Якубовский, Андрей Курейчик и Виктор Лобкович, а также режиссеры Макс Сирый и Андрей Гринько ищут главных героев в фильм о жутких молодежных приключениях в самую загадочную для нашего отечества пору — Купальскую ночь. На кастинги приходили десятки артистов, претендентов на молодых героев и остальных персонажей фильма. Но состав все еще не утвержден.

— Ужас, или хоррор, — очень популярный жанр в мире, но очень редкий в нашем кинопроизводстве, — рассказывает сценарист и продюсер проекта Андрей Курейчик. — Он требует не только особого подхода в сценарии и режиссуре, но и особых актеров, от игры которых леденит кровь зрителей. Людей с таким опытом в Беларуси немного.

Упыри — это первый проект кинокомпании Наше кино, который создали для продюсирования белорусского прокатного полнометражного кино и открытия для белорусского зрителя новых жанров, режиссеров и тем. Фильм рассказывает о нашей аутентике, традициях и колорите. Идею фильма подал продюсер Сергей Якубовский.

Съемки фильма запланированы на июнь, а выпуск — на осень 2017 года.

По словам режиссера Макса Сирого, фильму нужны новые лица, необычные персонажи, яркие образы.

Open Casting Day Упыри пройдет 7 мая в ТРЦ Galleria Minsk (по проспекту Победителей 9, 5-й этаж) в помещении выставки 3D картин с 15.00 по 19.00.

На кастинг приглашают парней и девушек от 18 до 35 лет. Творческая группа ищет главных героев студенческого возраста, парней, которые смогли бы сыграть иностранцев (или таковыми и являются), а также героев, похожих на контрабандистов. Главное требование: уметь артистично и ярко презентовать себя.