В центре Красноярска открыли новый памятник

Монумент стал еще одним символом памяти о красноярцах, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

Участниками праздника по случаю открытия нового памятника стали ветераны, труженика тыла, дети войны, школьники, студенты.

«Воплотилась в жизнь многолетняя мечта ветеранов. Мемориал — наше детище, мы очень хотели, чтобы в этом небольшом уютном сквере появились именно журавли. Ведь этот символ объединяет совершенно всех: и солдат, и тружеников тыла, и детей войны. Журавли несут с собой мир, и пусть он всегда будет в нашей стране», — отметила Ирина Иванова, председатель Совета ветеранов Центрального района города, по инициативе которого был создан монумент.

В пресс-службе добавили, что открытие композиции стало знаковым событием не только для всех красноярских ветеранов, но и для сотен неравнодушных горожан, которые помогали воплотить этот проект в жизнь. Напомним, что скульптура, заменившая временную композицию «Гвоздики», возводилась в центре Красноярска на народные средства. Деньги мог вложить любой красноярец. Часть средств ветеранам удалось собрать во время благотворительного концерта. В целом участие в создании еще одного символа победу приняли порядка тысячи красноярцев и более 50 предприятий и организаций города. Ранее сообщалось, что стоимость работ по изготовлению памятника составляет 2,2 млн рублей, а благоустройство территории стоило еще 2,5 млн.

«Семь лет назад мы со студентами участвовали в посадке деревьев на этой аллее, когда только открывался сквер, — рассказала педагог-организатор педагогического колледжа № 1 (Урицкого, 106) Елена Невоструева. — Узнав об акции по сбору средств на создание монумента, мы организовали флешмоб: приглашали молодых горожан изготавливать бумажных журавликов, рассказывали об истории сквера и предлагали помочь в создании монумента. На мой взгляд, он получился очень красивый: летящий, воздушный? и каждый раз, приходя сюда или проезжая мимо, я буду мысленно говорить: “Спасибо, герои”».

Отметим, что монумент выполнен из металла, его высота составляет порядка 8,5 метров. Автором композиции стал красноярский художник Дмитрий Шавлыгин. После торжественного открытия учащимся гимназии № 16 (Урицкого, 26) передали символический макет памятника, тем самым ребята взяли на себя ответственность за поддержание порядка на территории сквера Победителей.

Обращаясь к участникам праздника, глава Красноярска Эдхам Акбулатов отметил: