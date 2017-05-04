В центре Красноярска открыли новый памятник
В красноярском сквере Победителей открылась скульптурная композиция «Журавли нашей памяти», сообщили в
В красноярском сквере Победителей открылась скульптурная композиция «Журавли нашей памяти», сообщили в
Монумент стал еще одним символом памяти о красноярцах, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны.
Участниками праздника по случаю открытия нового памятника стали ветераны, труженика тыла, дети войны, школьники, студенты.
«Воплотилась в жизнь многолетняя мечта ветеранов. Мемориал — наше детище, мы очень хотели, чтобы в этом небольшом уютном сквере появились именно журавли. Ведь этот символ объединяет совершенно всех: и солдат, и тружеников тыла, и детей войны. Журавли несут с собой мир, и пусть он всегда будет в нашей стране», — отметила Ирина Иванова, председатель Совета ветеранов Центрального района города, по инициативе которого был создан монумент.
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«Семь лет назад мы со студентами участвовали в посадке деревьев на этой аллее, когда только открывался сквер, — рассказала
Отметим, что монумент выполнен из металла, его высота составляет порядка 8,5 метров. Автором композиции стал красноярский художник Дмитрий Шавлыгин. После торжественного открытия учащимся гимназии № 16 (Урицкого, 26) передали символический макет памятника, тем самым ребята взяли на себя ответственность за поддержание порядка на территории сквера Победителей.
Обращаясь к участникам праздника, глава Красноярска Эдхам Акбулатов отметил:
«В эти майские дни мы ощущаем особую силу общественного единства. Нас объединяет священная память о героях, объединяет великая благодарность вам, дорогие ветераны, преклонение перед вашим поколением победителей. Сплочённость нашего народа — величайшее наследие Победы. Сохранить и укрепить его — наш святой долг. Создание монумента “Журавли моей памяти” — пример сплочённости красноярцев в стремлении сохранить память о беспримерном подвиге своих земляков. Убеждён, этот