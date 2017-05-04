Почти на 40% снизилась младенческая смертность в Нижегородской области в I квартале 2017 года

Согласно информации, коэффициент смертности детей в возрасте до одного года по итогам января-марта текущего года составил 3,7 смерти на 1 тысячу младенцев, тогда как за I квартал 2016 года данный показатель составлял 5,8 (снижение на 36,2%). За отчетный период было зарегистрировано 35 умерших младенцев, в январе-марте 2016 года — 58 (снижение на 39,7%).

Среди регионов Приволжского федерального округа наиболее высокий процент младенческой смертности зафиксирован в Саратовской области (коэффициент 6,2 смерти на 1 тысячу родившихся). Далее идут Республика Башкортостан и Ульяновская область (5,9), на третьем месте — Пермский край (5,6). Нижегородская область находится на десятом месте. Самая низкая смертность — в Республике Марий Эл (2,6) и Пензенской области (3,3).

Напомним, за 2016 год коэффициент младенческой смертности в Нижегородской области снизился почти на 6%. Коэффициент смертности детей в возрасте до одного года по итогам прошлого года составил 6,4 смерти на 1 тысячу младенцев (251 человек).