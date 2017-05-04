Зоны отдыха в Кишиневе — общественная угроза!

Купание в загрязненных озерах с микроорганизмами представляют опасность заражения инфекционными заболеваниями, а непосредственный контакт с зараженным песком на пляжах может способствовать появлению паразитарных заболеваний.

Службы государственного надзора за общественным здоровьем мун. Кишинев сообщает, что после стихийного бедствия в конце апреля, дождевая вода загрязнила почву и поверхностные воды. Чтобы предотвратить риски, необходимо удалить загрязняющие вещества.

Контроль качества воды в водоемах, в зонах отдыха, осуществленный в 2016 г., показал, что в озерах качество воды не соответствует требованиям, поэтому не рекомендуется купание, а песок на пляжах в зонах отдыха загрязнен яйцами гельминтов.

Специалисты в области здравоохранения рекомендуют населению отдыхать в защищенных местах, не купаться в загрязненных водоемах, читать внимательно информацию в зонах отдыха и соблюдать рекомендации.