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15:17 (мск), источник: dostup1.ru

Сотни челябинцев встретили агитпоезд «Армия Победы-2017»

Это своего рода музей на колесах — в нем представлена техника образца Второй мировой войны, экспонаты, рассказывающие об истории Великой Отечественной, а также фотографии и награды.

6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

В четверг, 4 мая, на железнодорожный вокзал Челябинска прибыл агитационный поезд «Армия Победы», следующий из Пензы в Екатеринбург. Несмотря на пасмурную и ветреную погоду, рабочий день и уже не обеденное время, праздничный состав на пятой платформе первого пути встречали сотни горожан, с детьми и родителями-пенсионерами. Вместе с ними — громко и торжественно — духовой оркестр, кадеты, школьники, курсанты и их наставники, руководители общественных организаций и представители власти. Как это было — в репортаже Агентства новостей «Доступ».

По словам организаторов, в преддверии празднования 9 Мая в рамках акции «Поезд Победы» было сформировано два агитпоезда. Один выехал из Иркутска, другой — из Самары. Челябинск стал предпоследней остановкой на пути второго эшелона. Конечная станция для обоих составов — Екатеринбург.

Агитпоезд привез в Челябинск образцы военной техники времен Второй мировой войны. Почетное место в эшелоне занял непосредственный участник Великой Отечественной — легендарный танк Т-34. Как заверили военные, машина находится в рабочем состоянии, несмотря на свой почтенный возраст.

В одном из вагонов, так называемой «теплушке», открылась небольшая музейная экспозиция. Всем желающим девушка-экскурсовод в исторической военной форме рассказывала об основных сражениях Великой Отечественной войны. Посетители могли увидеть личные вещи офицеров (например, наградную саблю и дневник адмирала флота Исакова и маршала Рокоссовского. — Прим. АН «Доступ»), боевые награды и фотографии, табельное оружие немцев, архивные документы. Московский клуб коллекционеров представил копии всех главных наград ВОВ Советского союза.

На открытой площадке состава тем временем шел митинг, после которого начался концерт песен военных лет.

Напомним, к 9 Маю в Челябинске подготовили более 100 мероприятий, 16 из которых — самые торжественные и массовые — пройдут в праздничный день под открытым небом.

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Сотни челябинцев встретили агитпоезд «Армия Победы-2017»
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