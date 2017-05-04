Сотни челябинцев встретили агитпоезд «Армия Победы-2017»
Это своего рода музей на колесах — в нем представлена техника образца Второй мировой войны, экспонаты, рассказывающие об истории Великой Отечественной, а также фотографии и награды.
Это своего рода музей на колесах — в нем представлена техника образца Второй мировой войны, экспонаты, рассказывающие об истории Великой Отечественной, а также фотографии и награды.
В четверг, 4 мая, на железнодорожный вокзал Челябинска прибыл агитационный поезд «Армия Победы», следующий из Пензы в Екатеринбург. Несмотря на пасмурную и ветреную погоду, рабочий день и уже не обеденное время, праздничный состав на пятой платформе первого пути встречали сотни горожан, с детьми и
По словам организаторов, в преддверии празднования 9 Мая в рамках акции «Поезд Победы» было сформировано два агитпоезда. Один выехал из Иркутска, другой — из Самары. Челябинск стал предпоследней остановкой на пути второго эшелона. Конечная станция для обоих составов — Екатеринбург.
Агитпоезд привез в Челябинск образцы военной техники времен Второй мировой войны. Почетное место в эшелоне занял непосредственный участник Великой Отечественной — легендарный танк Т-34. Как заверили военные, машина находится в рабочем состоянии, несмотря на свой почтенный возраст.
В одном из вагонов, так называемой «теплушке», открылась небольшая музейная экспозиция. Всем желающим
На открытой площадке состава тем временем шел митинг, после которого начался концерт песен военных лет.
Напомним, к 9 Маю в Челябинске подготовили более 100 мероприятий, 16 из которых — самые торжественные и массовые — пройдут в праздничный день под открытым небом.