В майские праздники симферопольские эвакуаторщики работают круглосуточно

«Эвакуация работает круглые сутки уже сейчас при сотрудничестве с ГИБДД Крыма. Кроме того, мы же перекрываем движение в зоне проведения репетиций и самого парада Победы. В праздники будет работать шесть из 10 эвакуаторов», — рассказал Грецкий.

Кроме того, он подчеркнул, что и изъятые машины можно будет забрать со штрафплощадки в любое удобное время.

«Все праздники площадка будет работать, машину можно будет забрать круглосуточно», — пояснил руководитель «ГорТрансСервиса», призвав всех в день проведения праздничных мероприятий отказаться от намерения ехать в город на личном транспорте и пересесть на общественный.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в ночь с 3 на 4 мая в столице Республики прошла первая репетиция парада Победы. По центральной улице Симферополя — проспекту Кирова — прошла техника и военные расчеты, которые будут принимать участие в торжественном мероприятии, посвященном годовщине Великой Победы.

В Симферополе пройдут еще две репетиции праздничного парада, в связи с чем будет перекрыто движение по проспекту Кирова. Так, движение будет перекрыто 5 мая с 19.30 до 02.00 часов и 6 мая и с 6 до 10 утра 7 мая. Действуют ограничения и на парковку: она будет запрещена в зоне репетиции с 16.00 5 мая до 02.00 6 мая и с 4 до 10 утра 7 мая.