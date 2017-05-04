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15:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе посадят аллею Славы

Город вошел в число победителей общероссийской акции.

Источник: РИА "Новости"

Жители башкирской столицы оказались в числе самых активных на сайте проекта «Аллея Славы»: горожане набрали достаточно голосов, чтобы Уфа вышла в лидеры. Теперь в столице появится еще одна аллея — в честь Великой Победы.

350 кленов, 150 можжевельников, 100 туй посадят в сквере 50-летия Победы в Советском районе. Акция начнется 6 мая в 11.00. Приложить руку к знаменательному событию может любой желающий, сообщает пресс-служба уфимской администрации.

Отметим, что аллея Славы также появится в Москве, Питере, Казани и Туле.

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