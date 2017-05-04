На площади им. Куйбышева прошла первая сводная репетиция Парада Победы

Несколько месяцев подготовки и, наконец, первая репетиция на пл. Куйбышева перед Парадом Победы. До этого момента участники мероприятия тренировались на аэродроме Кряж, теперь перед ними стоит важная задача: «масштабировать» на заданной территории все полученные навыки.
Перед началом репетиции в небе появляется воздушная техника: вертолеты Самарского регионального отделения ДОСААФ и легендарные бомбардировщики Су-24, которые летят из Челябинской области.
«Сейчас очень ответственный и важный момент. Можно сказать, что мы начинаем “с чистого листа”, потому что впервые встретились в полном составе, а это почти две тысячи участников Парада. У нас ограничена возможность перемещения. Сейчас мы максимально высчитываем траекторию перемещения транспорта», — рассказывает Василий Лебедев, и. о. заместителя командующего 2-ой Гвардейской общевойсковой Краснознаменной Армии по работе с личным составом.
Во время репетиции сохраняется жесткий тайминг, в котором учитываются поздравительные речи. Через несколько дней, 9 мая, пешие колонны пойдут точно в таком же порядке, как и на тренировке. В этом году, в числе участников Парада Победы несколько десятков представительниц прекрасного пола: студентки Самарского юридического института ФСИН России и те, кто уже давно пополнил ряды Министерства обороны РФ.
«Для меня особая гордость принимать участие в Параде Победы. Особенно волнительно будет выйти на площадь 9 мая», — рассказывает радиотелефонист Виктория Головаш.
«Мы впервые принимаем участие в Параде и очень волнуемся: то и дело смотрим на “старших”. Очень хочется, чтобы понравилось главным зрителям — ветеранам», — говорит Дарья Пивоварова, студентка первого курса Самарского юридического института ФСИН России.
В этом году в военной части торжественного мероприятия заявлено прохождение в строю юнармейцев — воспитанников самарской кадетской школы № 170.
Накануне Парада Победы пройдет еще две репетиции, но уже с участием военной техники. 9 мая по площади им. Куйбышева проедут реактивные системы «Град», комплексы «Искандер-М», танки, бронетранспортеры «Тигр». Всего в Параде будет задействовано больше 60 единиц техники — и наземной, и воздушной.
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, начнутся уже с 5 мая. На площади Славы в этот день начнется акция «Вспомни всех поименно». На специально установленном экране будут демонстрироваться фамилии всех куйбышевцев, которые ушли на фронт и не вернулись.
«Это больше 240 тысяч человек и даже если по секунде на человека, то надо порядка четырех суток непрерывного вещания. Именно потому вещание начнется пятого числа, чтобы к 10 мая успеть вспомнить всех поименно», — рассказывает Дмитрий Холин, руководитель областного департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности.
8 мая в 11:00 утра состоится основная церемония возложения цветов и венков к вечному огню на пл. Славы, участие в которой могут принять все желающие, в том числе общественные организации и общественно-политические объединения, действующие на территории города.
В 18:00 вечера этого же дня, в Самаре, на площади им. Куйбышева, начнется концерт, участие в котором примет «Хор Турецкого».
«Легендарный коллектив накануне приезда в наш город будет выступать в Берлине, а 9 мая — Москве. До того как “Хор Турецкого” выйдет на сцену, участие в мероприятии примут представители различных отраслей, в том числе и сотрудники СМИ. Думаю, что гости праздника нас поддержат, и мы все вместе будем петь военные песни», — отметил Дмитрий Холин.
9 мая в 9:00 утра с площади Славы начнет движение колонна с участниками Великой Отечественной войны, которая торжественным автомобильным маршем прибудет на площадь им. Куйбышева. Также на площадь выйдут дети — победители конкурса «Письмо ветерану».
Главное действие на пл. Куйбышева начнется ровно в 10:00 утра по местному времени. Парад будет состоять из военной части, где пройдут пешие колонны, моторизированной, военно-исторической и воздушной.
Ожидается, что Парад посмотрят больше 26 тысяч человек.
Около 11:00 утра на площадь войдет Бессмертный полк. Он будет строиться на ул. Молодогвардейской, в границах улиц Некрасовской и Ленинградской.
«Любой желающий может принять участие в прохождении Бессмертного полка. При этом, достаточно взять в руки портрет того человека, подвиг которого вы чтите и чьим поступком гордитесь. Это может быть участник Великой Отечественной войны, ваш родственник, который отдал свою жизнь при исполнении государственного или служебного долга. Это может быть человек, который принял участие в каком-либо из локальных конфликтов, погиб при исполнении долга в Республике Афганистан», — продолжает представитель правительства Самарской области.
В составе Бессмертного полка будет двигаться Самарское знамя. После окончания майских мероприятий, оно будет передано 2-ой армии, которая участвует в боевых действиях на территории Сирии.
Ожидается, что Парад посмотрят больше 26 тысяч человек. После его окончания на пл. Куйбышева будет развернута выставка боевой техники, а всех гостей угостят солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне. День Победы традиционно завершится концертом, в котором примет участие российский актер Сергей Маховиков.
«До начала мероприятия произойдет одно очень интересное и, я уверен, запоминающееся всем самарцам событие. Оно не оставит никого равнодушными. Мы будем смотреть на экраны и сопереживать тому действию, которое будет там происходить», — заинтриговал Дмитрий Холин.
В 22:30 небо раскрасит праздничный тематический фейерверк. Его дополнят артиллерийские орудия, которые будут стрелять с первой очереди самарской набережной.
9 мая масштабные мероприятия с участием пилотажной группы «Русь» пройдут в Тольятти и на аэродроме в Бобровке.