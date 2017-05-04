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15:57 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Более 700 цветов высадят в парке Победы в Нижнем к 9 Мая

Клумбы парка украсят флоксы, шалфей, лилейник, лапчатка, розы и другие растения.

Более 700 саженцев цветов высадят в парке Победы в Нижнем Новгороде к 9 Мая, сообщает городская администрация.

5 мая в 9.00 в парке Победы на Гребном канале пройдет масштабная высадка цветов. Клумбы украсят флоксами, шалфеем, лилейником, лапчаткой, розой и другими растениями. Помочь в благоустройстве парка могут в этот день все желающие.

«Территория парка большая, цветов мы закупили много. Хочется, чтобы к такому важному празднику он зацвел и заиграл летними красками. Клумбы все вскопаны, остается только посадить. Надеюсь, нижегородцы нам в этом помогут», — отметила директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова.

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