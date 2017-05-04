Департамент лесного хозяйства предупреждает о штрафах за огонь

Прямая линия лесной охраны: 8−800−100−94−00,

Региональная диспетчерская служба: 8 (831) 430−01−23 ,

Пожарно-спасательная служба: 101



В целях соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и обнаружения лесных пожаров в период пожароопасного сезона на всей территории лесного фонда департаментом организовано патрулирование. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена как административная так и уголовная ответственность.



За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 4,0 тысяч до 5,0 тысяч рублей;

на должностных лиц — от 20,0 тысяч до 40,0 тысяч рублей;

на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 300,0 до 500,0 т.руб.



За нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, — влечет наложение административного штрафа :

на граждан в размере 5,0 тысяч рублей;

на должностных лиц — 50,0 тысяч рублей;

на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 500,0 до 1,0 млн.руб.



За уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности предусмотрена уголовная ответственность по ст. 261 УК РФ:

наказывается штрафом в размере от 200,0 тысяч до 400,0 тысяч рублей

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет,

либо обязательными работами на срок до 480 часов,

либо исправительными работами на срок до 2 лет,

либо принудительными работами на срок до 3 лет,

либо лишением свободы на тот же срок 3 года.



Если причинили крупный ущерб в размере 50,0 тыс.руб, —

наказываются штрафом в размере от 300,0 тысяч до 500,0 тысяч рублей

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет,

либо обязательными работами на срок до 480 часов,

либо исправительными работами на срок до 2 лет,

либо принудительными работами на срок до 4 лет,

либо лишением свободы на тот же срок 4 года.



За уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия —

наказывается штрафом в размере от 500,0 тысяч до 1,0 миллиона рублей

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 4 лет

либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 200,0 тысяч до 500,0 тысяч рублей

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет или без такового.



Если причинили крупный ущерб в размере 50,0 тыс.руб, —

наказываются штрафом в размере от 1,0 миллиона до 3,0 миллионов рублей

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 4 до 5 лет

либо лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300,0 тысяч до 500,0 тысяч рублей

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет или без такового.



Соблюдение правил и рекомендаций является свидетельством гражданской зрелости и ответственности. Только вместе можно защитить наши леса от огня и сохранить их для потомков.