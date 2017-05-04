Древнюю египетскую мумию нашли в Киево-Печерской лавре
Древнюю египетскую мумию обнаружили в Национальном
Древнюю египетскую мумию обнаружили в Национальном
Об этом сообщили в Министерстве культуры.
Находку обнаружил археолог Сергей Пивоваров в начале 2017 года, во время сверки фондов заповедника. Впоследствии выяснилось, что речь идет даже о нескольких интереснейших экспонатах, которые попали в Киев еще на рубеже
Сначала древние экспонаты хранились в
По информации Минкульта, несколько десятков лет эти уникальные древности были забыты и хранились в фондохранилище, и только сейчас были найдены.