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15:52 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Древнюю египетскую мумию нашли в Киево-Печерской лавре

Древнюю египетскую мумию обнаружили в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом сообщили в Министерстве культуры.

Находку обнаружил археолог Сергей Пивоваров в начале 2017 года, во время сверки фондов заповедника. Впоследствии выяснилось, что речь идет даже о нескольких интереснейших экспонатах, которые попали в Киев еще на рубеже ХIХ-ХХ веков.

Сначала древние экспонаты хранились в Церковно-археологическом музее, потому находились в Музее атеизма, который тогда располагался в Киево-Печерской Лавре.

По информации Минкульта, несколько десятков лет эти уникальные древности были забыты и хранились в фондохранилище, и только сейчас были найдены.

Сейчас коллекция древностей Древнего Египта состоит из двух мумий, двух расписанных саркофагов и нескольких каноп (погребальных сосудов для внутренних органов).
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