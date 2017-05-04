9 мая в Перми будет продлено время работы общественного транспорта

МУП «Пермгорэлектротранс» продлит работу трамваев и троллейбусов 9 мая, чтобы жители города смогли добраться до дома после фейерверка. От площади Карла Маркса трамвай № 6, отправится до остановки «микрорайон Висим» в 23:11. Вагон, идущий по трамвайному маршруту № 8 до микрорайона Висим, будет пущен в 23:20. Также с площади в сторону остановки «Школа № 107» в 23:10 отправятся трамвайный маршрут № 10 и в 23:13 трамвай № 11.



Трамвай № 5 от остановки «Белинского» будет следовать до остановки «Станция Пермь-2» в 23:18, а также до остановки «9 мая» через Центральный рынок в 23:32, 23:48, 00:03. В сторону «ст. Бахаревка» вагоны маршрута № 5 поедут в 23:12 и 23:27.



От остановки «Комсомольская площадь» в сторону остановки «Гусарова» будут следовать троллейбусы маршрута № 1 в 23:13 и 23:43, троллейбусы № 5 в 23:08, 23:33, 23:55 и 0:17. В сторону «станции Пермь-II» в 23:04 и 23:26 отправится также троллейбус № 5.

