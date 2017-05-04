Работы на месте снесенного храма Успения приостановлены
Градозащитник Дмитрий Москвин сообщил, что разрешающей документации на реставрацию объекта нет.
Градозащитник Дмитрий Москвин сообщил, что разрешающей документации на реставрацию объекта нет.
Екатеринбургский градозащитник Дмитрий Москвин сообщил, что до 20 мая приостановлены реставрационные работы на месте снесенного храма Успения на территории
«Только что звонил полицейский из Ленинского района по поводу сноса памятника XVIII века в
Снос храма был замечен коллегой Москвина Мариной Сахаровой в середине апреля. По ее данным здание 1782 года постройки, более 40 лет назад внесенный в список объектов культурного наследия, был снесен до фундамента еще в марте. Любопытно, что новость о разрушении стен появилась сразу после Пасхи, что вызвало большой скандал. Церковные власти Екатеринбургской митрополии назвали снос реконструкцией, подвергнув критике Сахарову и ее сторонников. По словам викария владыки Евгения (Кульберга), старые стены храма, где в советское время была госпитальная кухня, не могли быть отреставрированы иным образом.
Стоит добавить, что храм Успения был единственным сохранившимся в Екатеринбурге до наших дней каменным зданием 18 века. Около шести лет назад оно было передано в ведение епархии.
Между тем в обители не скрывают, от исторической кладки храма по объективным причинам осталось процентов десять. Все, что было возможно сохранить — сохранено. Сестра Девора несколько дней назад продемонстрировала «АиФ-Урал» фрагмент стены возрождаемого храма с бережно сохраненными кирпичами XVIII века. От кладки XVIII века в здании храма на тот момент, когда оно было возвращено обители, оставалось не более 40%. Остальное «наследие» было утрачено в то время, когда здание переживало многочисленные ремонты и перепланировки, будучи частью военного госпиталя.