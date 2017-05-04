Работы на месте снесенного храма Успения приостановлены

«Только что звонил полицейский из Ленинского района по поводу сноса памятника XVIII века в Ново-Тихвинском монастыре, — сообщил Москвин. — Работы на объекте остановлены с 2 по 20 мая, разрешающей документации на реставрацию объекта нет. Полицейский сходил лично и квалифицирует деяние как «разрушение объекта культурного наследия».

Снос храма был замечен коллегой Москвина Мариной Сахаровой в середине апреля. По ее данным здание 1782 года постройки, более 40 лет назад внесенный в список объектов культурного наследия, был снесен до фундамента еще в марте. Любопытно, что новость о разрушении стен появилась сразу после Пасхи, что вызвало большой скандал. Церковные власти Екатеринбургской митрополии назвали снос реконструкцией, подвергнув критике Сахарову и ее сторонников. По словам викария владыки Евгения (Кульберга), старые стены храма, где в советское время была госпитальная кухня, не могли быть отреставрированы иным образом.

Стоит добавить, что храм Успения был единственным сохранившимся в Екатеринбурге до наших дней каменным зданием 18 века. Около шести лет назад оно было передано в ведение епархии.

Между тем в обители не скрывают, от исторической кладки храма по объективным причинам осталось процентов десять. Все, что было возможно сохранить — сохранено. Сестра Девора несколько дней назад продемонстрировала «АиФ-Урал» фрагмент стены возрождаемого храма с бережно сохраненными кирпичами XVIII века. От кладки XVIII века в здании храма на тот момент, когда оно было возвращено обители, оставалось не более 40%. Остальное «наследие» было утрачено в то время, когда здание переживало многочисленные ремонты и перепланировки, будучи частью военного госпиталя.