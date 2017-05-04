Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Скончался один из старейших актеров мира
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Орбакайте рассказала детали свадьбы сына Никиты - СМИ
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
22По миру прошел Первомай
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
16:09 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Работы на месте снесенного храма Успения приостановлены

Градозащитник Дмитрий Москвин сообщил, что разрешающей документации на реставрацию объекта нет.

Екатеринбургский градозащитник Дмитрий Москвин сообщил, что до 20 мая приостановлены реставрационные работы на месте снесенного храма Успения на территории Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге, сообщает 4 мая корреспондент «АиФ-Урал».

«Только что звонил полицейский из Ленинского района по поводу сноса памятника XVIII века в Ново-Тихвинском монастыре, — сообщил Москвин. — Работы на объекте остановлены с 2 по 20 мая, разрешающей документации на реставрацию объекта нет. Полицейский сходил лично и квалифицирует деяние как «разрушение объекта культурного наследия».

Читайте также
В Екатеринбурге показали, как «реставрируют» Успенскую церковь

Снос храма был замечен коллегой Москвина Мариной Сахаровой в середине апреля. По ее данным здание 1782 года постройки, более 40 лет назад внесенный в список объектов культурного наследия, был снесен до фундамента еще в марте. Любопытно, что новость о разрушении стен появилась сразу после Пасхи, что вызвало большой скандал. Церковные власти Екатеринбургской митрополии назвали снос реконструкцией, подвергнув критике Сахарову и ее сторонников. По словам викария владыки Евгения (Кульберга), старые стены храма, где в советское время была госпитальная кухня, не могли быть отреставрированы иным образом.

Стоит добавить, что храм Успения был единственным сохранившимся в Екатеринбурге до наших дней каменным зданием 18 века. Около шести лет назад оно было передано в ведение епархии.

Между тем в обители не скрывают, от исторической кладки храма по объективным причинам осталось процентов десять. Все, что было возможно сохранить — сохранено. Сестра Девора несколько дней назад продемонстрировала «АиФ-Урал» фрагмент стены возрождаемого храма с бережно сохраненными кирпичами XVIII века. От кладки XVIII века в здании храма на тот момент, когда оно было возвращено обители, оставалось не более 40%. Остальное «наследие» было утрачено в то время, когда здание переживало многочисленные ремонты и перепланировки, будучи частью военного госпиталя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вместо пенсионного удостоверения в Югре выдают справки
Путин: Политическим убийствам не может быть оправдания
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
России и Украине грозят санкции из-за Евровидения
Прокуратура завела дело об информационной атаке на Макрона
В Астане подписан меморандум о зонах безопасности в Сирии
Алексей Навальный заявил о получении загранпаспорта
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро Автомобиль 2015 года выпуска отличается от стандартного множеством доработок, а потому стоит более чем вдвое дороже нового
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь