В ростовской администрации призвали родителей бороться с экстремальными селфи детей

Как сообщают чиновники мэрии, детей нужно обязательно проинформировать детей об особом графике работы общественного транспорта в праздничные дни. Так, по мнению сотрудников администрации, нужно дать понять ребенку, что различное экстремальное поведение — селфи на крышах, мостах и тому подобное — недопустимо.

«Конечно и сами родители не должны терять голову и оставлять детей без присмотра», — добавила замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.