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18:00 (мск), источник: Деловое сообщество

В ростовской администрации призвали родителей бороться с экстремальными селфи детей

В ростовской администрации озаботились вниманием родителей к собственным детям, в особенности в период праздников.

Как сообщают чиновники мэрии, детей нужно обязательно проинформировать детей об особом графике работы общественного транспорта в праздничные дни. Так, по мнению сотрудников администрации, нужно дать понять ребенку, что различное экстремальное поведение — селфи на крышах, мостах и тому подобное — недопустимо.

«Конечно и сами родители не должны терять голову и оставлять детей без присмотра», — добавила замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

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