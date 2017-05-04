В ростовской администрации призвали родителей бороться с экстремальными селфи детей
В ростовской администрации озаботились вниманием родителей к собственным детям, в особенности в период праздников.
В ростовской администрации озаботились вниманием родителей к собственным детям, в особенности в период праздников.
Как сообщают чиновники мэрии, детей нужно обязательно проинформировать детей об особом графике работы общественного транспорта в праздничные дни. Так, по мнению сотрудников администрации, нужно дать понять ребенку, что различное экстремальное поведение — селфи на крышах, мостах и тому подобное — недопустимо.
«Конечно и сами родители не должны терять голову и оставлять детей без присмотра», — добавила замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.