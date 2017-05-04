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17:16 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Студенты ВолГУ провели танцевальный флешмоб на 2-й Продольной

Студенты ВолГУ провели массовый танцевальный флешмоб ко Дню Победы.

Более 80 студентов Волгоградского государственного университета провели необычный флэшмоб «Встреча поколений»: на 2-й Продольной магистрали напротив Волгоградского государственного университета студенты вуза, распределившись по обеим сторонам дороги, поочередно исполняли танцы 40-х годов и современные композиции. Затем состоялся общий танец, символизирующий встречу и единство поколений. Завершилась акция раздачей сирени водителям автомобилей.

Организаторами флешмоба выступили Волгоградский государственный университет и администрация Советского района.

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