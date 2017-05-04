Студенты ВолГУ провели танцевальный флешмоб на 2-й Продольной
Студенты ВолГУ провели массовый танцевальный флешмоб ко Дню Победы.
Студенты ВолГУ провели массовый танцевальный флешмоб ко Дню Победы.
Более 80 студентов Волгоградского государственного университета провели необычный флэшмоб «Встреча поколений»: на 2-й Продольной магистрали напротив Волгоградского государственного университета студенты вуза, распределившись по обеим сторонам дороги, поочередно исполняли танцы 40-х годов и современные композиции. Затем состоялся общий танец, символизирующий встречу и единство поколений. Завершилась акция раздачей сирени водителям автомобилей.
Организаторами флешмоба выступили Волгоградский государственный университет и администрация Советского района.