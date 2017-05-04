9 мая общественный транспорт Самары будет работать в усиленном режиме

В День Победы, 9 мая, для удобства жителей и гостей Самары общественный транспорт будет работать в усиленном режиме, сообщает администрация областного центра.

После праздничного салюта общественный транспорт будет развозить жителей города с площади Куйбышева.

На участке улицы Самарской от улицы Льва Толстого до улицы Красноармейской в 22:30 горожан будут ожидать автобусы с маршрутов: №№ 1, 4, 5Д, 22, 34, 37, 41, 47, 50, 61, 66, 67, 92, 221 и 297.

С улицы Галактионовской можно будет уехать на трамваях №№ 1, 3, 5, 20, 22.

Время работы станции метро «Алабинская» будет продлено до 00:30 10 мая. Остальные станции метрополитена после 00:00 буду работать только на выход пассажиров.

9 мая городские автобусы будут задействованы и на маршрутах к городским кладбищам:

— № 4к — «п. Управленческий — кладбище «Лесное»;.

— № 27к — «площадь им. Кирова — кладбище «Зубчаниновское»;.

— № 36д — «Хлебная площадь — кладбище «Рубежное»;.

— № 36ю — «кладбище «Рубежное» — кладбище «Южное»;.

— № 36э — «Хлебная площадь — кладбище «Рубежное»;.

— № 67к — «п. Мехзавод — кладбище «Лесное»;.

— № 77д — «Хлебная площадь — кладбище «Южное»;.

— № 77э — «Хлебная площадь — кладбище «Южное».