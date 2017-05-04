В ближайшие дни в Ростове сотни домов временно останутся без света

Как рассказали в пресс-службе АО «Донэнерго», это необходимо для предупреждения аварийных ситуаций на оборудовании.

В пятницу 5 мая, в период времени с 9 до 16 часов подача электроэнергии будет временно приостановлена в следующих домах: пр. Соколова, 58; ул. М. Горького, 179−181; ул. 1-я Баррикадная, 1а, 1 (горбольница № 7); ул. Киргизская, 1, 3, 5, 5/1, 9/2, 9/3; ул. 50 лет РСМ, 7 В.

Также в этот же день с 9 до 17 света не будет на ул. Щербакова, 52−82, 89−95; ул. Арефьева, 45−69; проспект 20-летия Октября, 14−24а, 29−49; ул. Кемеровская, 28−48, 31−51; ул. Калужская, 32−48, 35−51; ул. Глинки, 1−55, 2−52; ул. Мурманская, 1−41, 4−52; ул. Книжная, 2−60, 1−45; пер. Норильский, 40−62, 17−31; пер. Ягодный, 1−43, 4−28; пер. Рационализаторский, 42−60, 55−71.

Отключения продолжатся и на следующей неделе после праздников. Так, уже в среду, 10 мая, с 9 до 17 электричества не будет по адресам: ул. Курчатова, 36−60; ул. Мелитопольская, 19−41; ул. 12 Декабря, 42−68, 31−47; пер. Самоходный, 2−26, 1−11. А на следующий день в это же время свет отключат в домах на улице Российской, 2−14, улице Монгольской, 1.