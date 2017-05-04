Ночью 5 мая в Татарстане ожидаются заморозки

В республике объявлено штормовое предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении. Так, 5 мая ночью температура воздуха будет 0..-1˚, 5 мая ночью температура воздуха будет 0..-3˚. 5 мая ночью температура воздуха будет 0..-12˚, местами небольшой дождь, ветер умеренный.

6 мая заморозки ожидаются преимущественно в восточных районах. Ночью местами осадки в виде мокрого снега и дождя, днем в большинстве районов дождь. Ветер западный умеренный, местами порывами до 16 м/с. 5 мая ночью температура воздуха будет 0..-5˚, 5 мая ночью температура воздуха будет 0..-11˚.