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17:15 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре до конца мая закроют для транспорта участок улицы Некрасовской

В Самаре на улице Некрасовской будет проводиться реконструкция газопровода.

В Самаре будет временно ограничено движение транспорта по улице Некрасовской, сообщает администрация областного центра.

В Самаре в связи с реконструкцией газопровода на улице Некрасовской и восстановлением благоустройства, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, с 06:00 10 мая до 23:00 31 мая планируется закрыть для движения транспорта участок улицы Некрасовской протяженностью 20 метров — от улицы Галактионовской в направлении улицы Молодогвардейской.

В связи с временным ограничением движения жителям и гостям Самары необходимо заранее выбирать маршруты следования.

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