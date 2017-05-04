В Самаре до конца мая закроют для транспорта участок улицы Некрасовской

В Самаре будет временно ограничено движение транспорта по улице Некрасовской, сообщает администрация областного центра.

В Самаре в связи с реконструкцией газопровода на улице Некрасовской и восстановлением благоустройства, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, с 06:00 10 мая до 23:00 31 мая планируется закрыть для движения транспорта участок улицы Некрасовской протяженностью 20 метров — от улицы Галактионовской в направлении улицы Молодогвардейской.

В связи с временным ограничением движения жителям и гостям Самары необходимо заранее выбирать маршруты следования.