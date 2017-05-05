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08:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Фестиваль мультфильмов пройдет в нижегородском «Арсенале» в шестой раз 31 мая — 7 июня

Фестиваль будет разделен на несколько разнообразных программ — зрителям будут представлены как картины мастеров, так и дебютантов, только что закончивших киношколы.

Фестиваль мультфильмов пройдет в Волго-Вятском филиале государственного центра современного искусства «Арсенал» в шестой раз с 31 мая по 7 июня.

Как сообщает пресс-служба ГЦСИ, посетителям будут продемонстрированы лучшие российские и иностранные мультфильмы.

Согласно информации, фестиваль мультипликации проходит в Нижнем Новгороде уже в шестой раз. Его программа будет состоять из лучших мультфильмов, снятых за последние год-полтора. Многие из них имеют престижнейшие отечественные и международные награды.

Фестиваль будет разделен на несколько разнообразных программ — зрителям будут представлены как картины мастеров, так и дебютантов, только что закончивших киношколы. Также будут показаны клипы, пилотные серии новых сериалов и циклов и настоящий артхаус. Сюжеты также будут очень разнообразными: есть любовные истории, смешные анекдоты, философские притчи и даже выдуманные биографии великих людей. В этом году в программе будут представлены национальные блоки с анимацией Франции, Швеции, Эстонии и молодой российской анимации.

Фестиваль начнется 31 мая с лекции кинокритика Ларисы Малюковой «Мультфильмы, которые мы потеряли. Авторская российская анимация рубежа веков в лицах».

Показы для детей от 6 лет и их родителей будут проходить по утрам 1, 2, 5, 6 и 7 июня. Программы показов для взрослых будут проходить с 1 по 7 июня вечером. Кроме того, 3 и 4 июня в пространствах «Арсенала» развернется «Фабрика мультфильмов», где под руководством профессиональных мультипликаторов можно будет попробовать себя в создании мультфильмов в различных техниках.

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