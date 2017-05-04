SpaceX назвала сроки запуска спутников для раздачи интернета

Об этом в четверг, 4 мая, сообщает телеканал CNBC.

По словам Патрисии Купер, вице-президента SpaceX по государственным делам, компания начнет тестирование прототипов в 2017 году и запустит первый спутник до конца года. Второй аппарат будет выведен на орбиту вокруг Земли в 2018-м.

Для выполнения этой задачи SpaceX использует многоразовые ракеты-носители Falcon 9. Это позволит сократить расходы и отправить в космос 4425 аппаратов, которые будут действовать на высоте от 1110 до 1325 километров.

В марте 2017 года SpaceX осуществила запуск Falcon 9, первая ступень которой уже отправлялась в космос. Спустя девять минут ракета успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.