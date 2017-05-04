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16:44 (мск), источник: Lenta.Ru

SpaceX назвала сроки запуска спутников для раздачи интернета

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, намерена запустить более четырех тысяч спутников для раздачи высокоскоростного интернета до 2024 года. Для выведения аппаратов на орбиту вокруг Земли будут использованы многоразовые ракеты-носители Falcon 9, что позволит сократить расходы.

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Об этом в четверг, 4 мая, сообщает телеканал CNBC.

По словам Патрисии Купер, вице-президента SpaceX по государственным делам, компания начнет тестирование прототипов в 2017 году и запустит первый спутник до конца года. Второй аппарат будет выведен на орбиту вокруг Земли в 2018-м.

Для выполнения этой задачи SpaceX использует многоразовые ракеты-носители Falcon 9. Это позволит сократить расходы и отправить в космос 4425 аппаратов, которые будут действовать на высоте от 1110 до 1325 километров.

В марте 2017 года SpaceX осуществила запуск Falcon 9, первая ступень которой уже отправлялась в космос. Спустя девять минут ракета успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

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