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17:36 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Несколько населенных пунктов Дона получат звание территории воинской доблести

5 мая официально объявят, какие населенные пункты Ростовской области получили звания территорий воинской доблести.

Это произойдет на торжественном собрании, посвященном празднованию Дня Победы.

Напомним, закон о почетных званиях «Город, населенный пункт и рубеж воинской доблести» был принят в феврале этого года. Речь идет не только о событиях Великой Отечественной, но и о других периодах истории Дона. В специальную комиссию при правительстве региона муниципалитеты прислали более 10 заявок.

«Предусмотрено, что ежегодно заявки рассматривается именно к памятным датам. Я думаю, что первые результаты работы комиссии буду озвучены губернатором и приняты в том виде в коком их комиссия рекомендует 5 мая на торжественном собрании, посвященном празднованию Дня Великой Победы. Комиссия решила рекомендовать губернатору присвоить почетное звание городу Азову, станице Тацинской и населенным пунктам расположенным по линии Миус-фронта. Это три района — Неклиновский, Матвееево-курганский, Куйбышевский. Целый ряд поселений этих районов входит в линию Миус-фронта», — сказала заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова.

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