Музей Гуггенхайма выложил в сеть 200 бесплатных книг с мировыми шедеврами

34 легендарные картины, которые должен знать каждый

Все тома представлены на сайте музея в разделе «архив» в форматах PDFs и ePubs. В книгах содержится информация о таких художниках как Пабло Пикассо, Густав Климт, Рой Лихтенштейн и Василий Кандинский.

Инициатива по публикации обширной библиотеки музея была запущена в 2012 году. Тогда были обнародованы 65 каталогов.

В настоящее время любой желающий может получить доступ к 375 тысячам оцифрованных шедевров в высоком разрешении.

Музей Гуггенхайма является одним из ведущих собраний современного искусства в мире. Его основателем является меценат Соломон Роберт Гуггенхайм.