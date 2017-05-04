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16:53 (мск), источник: Афиша Daily

Музей Гуггенхайма выложил в сеть 200 бесплатных книг с мировыми шедеврами

Музей современного искусства Соломона Гуггенхайма оцифровал 200 книг с художественными шедеврами и выложил их в открытый доступ.

Источник: AP 2017
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Все тома представлены на сайте музея в разделе «архив» в форматах PDFs и ePubs. В книгах содержится информация о таких художниках как Пабло Пикассо, Густав Климт, Рой Лихтенштейн и Василий Кандинский.

Инициатива по публикации обширной библиотеки музея была запущена в 2012 году. Тогда были обнародованы 65 каталогов.

В настоящее время любой желающий может получить доступ к 375 тысячам оцифрованных шедевров в высоком разрешении.

Музей Гуггенхайма является одним из ведущих собраний современного искусства в мире. Его основателем является меценат Соломон Роберт Гуггенхайм.

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