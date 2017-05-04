Музей Гуггенхайма выложил в сеть 200 бесплатных книг с мировыми шедеврами
Музей современного искусства Соломона Гуггенхайма оцифровал 200 книг с художественными шедеврами и выложил их в открытый доступ.
Музей современного искусства Соломона Гуггенхайма оцифровал 200 книг с художественными шедеврами и выложил их в открытый доступ.
Все тома представлены на сайте музея в разделе «архив» в форматах PDFs и ePubs. В книгах содержится информация о таких художниках как Пабло Пикассо, Густав Климт, Рой Лихтенштейн и Василий Кандинский.
Инициатива по публикации обширной библиотеки музея была запущена в 2012 году. Тогда были обнародованы 65 каталогов.
В настоящее время любой желающий может получить доступ к 375 тысячам оцифрованных шедевров в высоком разрешении.
Музей Гуггенхайма является одним из ведущих собраний современного искусства в мире. Его основателем является меценат Соломон Роберт Гуггенхайм.