В Волгограде обработают водоемы от вредителей
Мероприятия по дезинсекции 123 водоемов Волгограда запланированы на 10 мая — 30 сентября.
Мероприятия по дезинсекции 123 водоемов Волгограда запланированы на 10 мая — 30 сентября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Следующий этап обработки пройдет с 26 мая по 6 июня. Перечень водоемов, которых ждет дезинсекция, можно найти тут.
«Всего на территории Волгограда планируется провести пять этапов профилактических дезинсекционных мероприятий. Обработка водной поверхности и прибрежной растительности производится новейшими средствами, безвредными для человека, животных, птиц и рыб», — отметили в мэрии.