В Волгограде обработают водоемы от вредителей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, в связи с началом первого этапа работ с 10 по 19 мая администрация города просит волгоградцев не посещать территории, расположенные вблизи обрабатываемых водоемов, и провести профилактические беседы с детьми о соблюдении мер предосторожности.

Следующий этап обработки пройдет с 26 мая по 6 июня. Перечень водоемов, которых ждет дезинсекция, можно найти тут.

«Всего на территории Волгограда планируется провести пять этапов профилактических дезинсекционных мероприятий. Обработка водной поверхности и прибрежной растительности производится новейшими средствами, безвредными для человека, животных, птиц и рыб», — отметили в мэрии.