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17:27 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В храм Похвалы Пресвятой Богородицы прибыла уникальная святыня

С 4 мая 2017 года по многочисленным просьбам верующих в храме Похвалы Пресвятой Богородицы Волгограда будет пребывать образ Богородицы «Игуменья Афона».

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Образ уникальной святыни написан монахами несколько сотен лет назад. Икона была представлена во всех церквях Святой горы. Считается, что помолившись святыне «Экономиссе», можно начинать новые дела. Касается это и семейных отношений, и финансовых вопросов.

В Волгограде икона пробудет по 14 мая, доступна для верующих она ежедневно в храме Похвалы Пресвятой Богородицы.

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