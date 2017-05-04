В храм Похвалы Пресвятой Богородицы прибыла уникальная святыня
С 4 мая 2017 года по многочисленным просьбам верующих в храме Похвалы Пресвятой Богородицы Волгограда будет пребывать образ Богородицы «Игуменья Афона».
С 4 мая 2017 года по многочисленным просьбам верующих в храме Похвалы Пресвятой Богородицы Волгограда будет пребывать образ Богородицы «Игуменья Афона».
Образ уникальной святыни написан монахами несколько сотен лет назад. Икона была представлена во всех церквях Святой горы. Считается, что помолившись святыне «Экономиссе», можно начинать новые дела. Касается это и семейных отношений, и финансовых вопросов.
В Волгограде икона пробудет по 14 мая, доступна для верующих она ежедневно в храме Похвалы Пресвятой Богородицы.