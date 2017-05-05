Количество заключенных браков в Нижегородской области выросло в 2,6 раза в апреле 2017 года

Согласно информации, в апреле текущего года в области было зарегистрировано 1 846 браков, что в 2,6 раза больше, чем в апреле прошлого года. Всего же с начала 2017 года было зарегистрировано на 20% браков больше, чем в январе-апреле 2016 года (2016 год — 5 295 браков, 2015 год — 4 365 браков). В ГУ ЗАГС Нижегородской области также сообщили, что в апреле 2017 года число расторгнутых браков осталось на уровне аналогичного периода 2016 года — 1 114 браков.

Напомним, в 2016 году было заключено 21 565 браков (снижение на 15,5% по сравнению с 2015 годом). Что касается разводов, то в отчетном периоде их было зарегистрировано 13 144. Это на 1,8% меньше, чем в 2015 году.