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17:37 (мск), источник: Om1.ru

Жаркую погоду в Омске отметили запуском фонтанов

Сегодня в городе стало совсем по-летнему.

Сегодня, 4 мая, заработали фонтаны у Музыкального театра и в сквере им. Дзержинского. Судя по тому, что официальный запуск традиционно намечен на День Победы, пока их включают в тестовом режиме. Сотрудники обслуживающих организаций должны подготовить фонтаны к летнему сезону: очистить чаши, проверить насосы, трубы и т. п.

Первым еще в конце апреля запустили «кристалльный» фонтан на улице Чокана Валиханова, вслед за ним забил новый фонтан у цирка. Однако в последующие дни, вероятно, из-за прохладной и пасмурной погоды, водные комплексы не работали.

Главная новость по теме Омские фонтаны заработают к Дню Победы.

Сегодня же запуск самых любимых городских фонтанов — на Театральной площади и в сквере напротив мэрии — пришелся по погоде. В 27-градусную жару омичи уже успели это оценить, фотографируясь на фоне забившей воды.

В регулярном режиме все фонтаны города будут работать с 9 мая.

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