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17:46 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградский газосварщик подготовил экспозицию цветов из проволоки

Выставка декоративных работ Владимира Панова «Цветы среди нас» начнет работу в музее-заповеднике «Старая Сарепта» 5 мая. Все экспонаты изготовлены из тонкой проволоки с применением газосварки.

Изящные панно, изготовленные мастером, уже полюбились волгоградцам и пользуются неизменным успехом. На выставке работ, выполненных в технике «художественная пайка» будет представлено 29 экспонатов на тему «Женские образы в цветах».

Стоит отметить, что Владимир Панов по профессии газосварщик. Но он сумел привнести в свою работу творчество и теперь занимается искусством.

Торжественное открытие экспозиции в 15.00. Выставка «Цветы среди нас» будет работать до 2 июня 2017 года. Справки по телефону 67−33−02.

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