Волгоградский газосварщик подготовил экспозицию цветов из проволоки

Изящные панно, изготовленные мастером, уже полюбились волгоградцам и пользуются неизменным успехом. На выставке работ, выполненных в технике «художественная пайка» будет представлено 29 экспонатов на тему «Женские образы в цветах».

Стоит отметить, что Владимир Панов по профессии газосварщик. Но он сумел привнести в свою работу творчество и теперь занимается искусством.

Торжественное открытие экспозиции в 15.00. Выставка «Цветы среди нас» будет работать до 2 июня 2017 года. Справки по телефону 67−33−02.