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17:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Передвижная выставка Гринпис начнет маршрут по стране с Воронежа

Экспозиция «Ноль отходов» развернется в автобусе.

Гринпис привезет выставку «Ноль отходов» в 15 городов России, начав маршрут по стране с Воронежа, сообщила пресс-служба организации в четверг, 4 мая. Экспозиция о раздельном сборе отходов будет размещена в автобусе. В Воронеж однодневная эко-выставка прибудет в субботу, 13 мая.

Первую в мире выставку на колесах «Ноль отходов» Гринпис создал совместно с российскими дизайнерами. Экспозиция будет располагаться в автобусе, переделанном под художественное пространство. Посетители выставки узнают, есть ли у них одежда из пластиковых бутылок, как установить несколько баков на маленькой кухне, где можно сдать отходы на переработку в их городе. Выставка расскажет, зачем нужен раздельный сбор отходов, как перерабатывают мусор в России и как быть счастливым без лишних покупок. Вход будет бесплатным, но предварительно необходимо будет зарегистрироваться, ссылка на регистрацию в ближайшее время появится на сайте Гринпис.

Во время стоянки в городе эко-автобуса эксперты Гринпис будут встречаться и проводить переговоры с местными властями, которые уже получили приглашение на выставку. В подготовке мероприятий в каждом городе участвуют и активные горожане, развивающие раздельный сбор и переработку отходов.

После Воронежа выставка «Ноль отходов» посетит Ростов-на-Дону, Саратов, Саранск, Оренбург, Уфу, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и Москву. В каждом городе выставка на колесах будет открывать свои двери для всех желающих на один день.

— Гринпис уже два года ведет проект по внедрению раздельного сбора отходов. Нас поддержали более 210 тысяч россиян из самых разных уголков России, — рассказала Виолетта Рябко, медиакоординатор проекта «Ноль отходов». — Мы решили, что пришло время встретиться в реальности, и вместе с властями городов довести зарождающуюся систему раздельного сбора и переработки отходов до совершенства. Сейчас вопрос внедрения раздельного сбора отходов и переработки зависит в первую очередь от властей на местах, а не от Москвы. Это уже доказывают такие города, как Саранск и Оренбург, через которые проходит маршрут нашего тура. В этих городах около 50% жителей имеют доступ к раздельному сбору в своих дворах.

В рейтинге городов России с доступом к раздельному сбору отходов Воронеж занял 60-е место. По данным Гринпис, всего 4% воронежцев могут сдать отходы раздельно рядом с домом.

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