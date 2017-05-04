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17:59 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе прошла репетиция Парада Победы

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости (Крым). В Севастополе состоялась репетиция Парада Победы. Как передает корреспондент РИА Новости (Крым), в акции приняли участие подразделения и военная техника Черноморского флота.

Источник: РИА "Новости"

Во время тренировки военнослужащие отработали строевой шаг и проход по центральному кольцу Севастополя боевой техники.

Из-за репетиции с 18.30 было полностью остановлено движение транспорта по улице Ленина — от площади Суворова до конца проспекта Нахимова. Перед Парадом в центре города запланированы еще две репетиции — 5 и 7 мая.

5 мая движение по центральному кольцу Севастополя будет полностью остановлено с 18.30 до 23.00. 7 мая — с 08.30 до 14.00. В случае осложнения дорожной обстановки может быть ограничено движение всех видов транспортных средств, за исключением общественного транспорта, по улице Портовая, улице Троллейбусный спуск и участке улицы Ленина — от площади Ушакова до площади Суворова.

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