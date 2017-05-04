Полный перечень дорог Волгограда, которые перекроют в праздничные дни

5 мая во время легкоатлетической эстафеты ограничат движение с 07:00 до 15:00 часов на улице им. Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы 13-й Гвардейской.

На улице 13-й Гвардейской в границах улиц Советской и Чуйкова.

На улице Комсомольской от улицы Советской до Набережной 62-й Армии, объезд по автомобильным дорогам улиц Советской, 7-й Гвардейской, Набережной 62-й Армии, Пражской, проспекту им. В. И. Ленина.

Во время проведении акции «Портрет Героя» в Кировском районе Волгограда движение закроют с 07:00 до 14:00 5 мая по автодороге улицы им. 64-й Армии от улицы им. З. Маресевой до улицы им. Кирова.

По улице им. З. Маресевой от улицы им. 64-й Армии до улицы им. Кирова.

По улице им. К. Минина в границах от улицы им. 64-й Армии до улицы им. Кирова. По улице Кирова от улицы Никитина до улицы Козака.

В Красноармейском районе при проведении шествия с портретами родственников-фронтовиков «Навечно в строю» с 07:00 до 11:00 5 мая по чётной стороне автодороги Бульвара Энгельса от дома № 18 до дома № 2, по нечётной стороне дороги Бульвара Энгельса от дома № 25 до дома № 9, по автомобильной улице Остравской от дома № 37 до дома № 21, по проспекту Героев Сталинграда от дома № 48 до дома № 42.

Во время акции «Герои Победы» в Тракторозаводском районе Волгограда с 08:00 до 08:40 5 мая на пересечении дороги улицы Шурухина с пешеходной зоной улицы Дзержинского.

С 08:00 до 09:30 5 мая на площади им. Ф. Э. Дзержинского.