Полный перечень дорог Волгограда, которые перекроют в праздничные дни

5 мая во время легкоатлетической эстафеты ограничат движение с 07:00 до 15:00 часов на улице им. Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы 13-й Гвардейской.
На улице 13-й Гвардейской в границах улиц Советской и Чуйкова.
На улице Комсомольской от улицы Советской до Набережной 62-й Армии, объезд по автомобильным дорогам улиц Советской, 7-й Гвардейской, Набережной 62-й Армии, Пражской, проспекту им. В. И. Ленина.
Во время проведении акции «Портрет Героя» в Кировском районе Волгограда движение закроют с 07:00 до 14:00 5 мая по автодороге улицы им. 64-й Армии от улицы им. З. Маресевой до улицы им. Кирова.
По улице им. З. Маресевой от улицы им. 64-й Армии до улицы им. Кирова.
По улице им. К. Минина в границах от улицы им. 64-й Армии до улицы им. Кирова. По улице Кирова от улицы Никитина до улицы Козака.
В Красноармейском районе при проведении шествия с портретами родственников-фронтовиков «Навечно в строю» с 07:00 до 11:00 5 мая по чётной стороне автодороги Бульвара Энгельса от дома № 18 до дома № 2, по нечётной стороне дороги Бульвара Энгельса от дома № 25 до дома № 9, по автомобильной улице Остравской от дома № 37 до дома № 21, по проспекту Героев Сталинграда от дома № 48 до дома № 42.
Во время акции «Герои Победы» в Тракторозаводском районе Волгограда с 08:00 до 08:40 5 мая на пересечении дороги улицы Шурухина с пешеходной зоной улицы Дзержинского.
С 08:00 до 09:30 5 мая на площади им. Ф. Э. Дзержинского.
Во время проведения Волгоградского марафона с 20:00 6 мая до 15:00 часов 7 мая по улице им. Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы 13-й Гвардейской и от улицы Наумова до улицы 7-й Гвардейской, по улице им. Ленина в границах от улицы Чуйкова до верхней террасы Набережной им. 62-й Армии, по улице Комсомольской от Набережной 62-й Армии до улицы Советской.
8 мая во время торжественных мероприятий у Вечного огня с 07:00 часов до 11:00 по улице Аллея Героев от проспекта им. В. И. Ленина до улицы Мира.
Во время торжественных мероприятий в Центральном районе Волгограда 8 мая с 07:00 до 24:00 9 мая по автомобильной дороге улицы им. Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комосомольской.
С 07:00 8 мая до 22:00 часов 9 мая по улице 13-й Гвардейской от улицы Чуйкова до улицы Советской, с 20:00 8 мая до 24:00 9 мая по автодороге улицы Краснознаменской в границах от улицы Советской до Набережной им. 62-й Армии, по Набережной им. 62-й Армии от улицы Степана Разина до улицы 7-й Гвардейской, по верхней террасе Набережной им. 62-й Армии от улицы Краснознаменской до улицы им. В. И. Ленина.
С 20:00 8 мая до 14:00 9 мая по улице Мира и на площади Павших борцов в границах, обозначенных улицами Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической, проспекта им. В. И. Ленина.
С 20:00 8 мая до 24:00 9 мая по улице Рокоссовского до телецентра, с 21:00 до 23:00 9 мая по проспекту им. В. И. Ленина от улицы Кубинской до улицы Краснознаменской,
с 21:00 до 23:00 9 мая по автомобильной дороге улицы Комсомольской в границах от улицы Пархоменко до улицы Советской.
При проведении акции «Бессмертный полк» на проспекте им. В. И. Ленина с 07:00 до 15:00 9 мая по автомобильной дороге проспекта им. В. И. Ленина от улицы Комсомольской до улицы Кубинской.
С 07:00 до 15:00 часов 9 мая по автомобильной дороге 7-й Гвардейской от Набережной им. 62-й Армии до улицы Коммунистической.