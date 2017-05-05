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08:20 (мск), источник: Вести - Воронеж

Жители «Дальних садов» добиваются продления городского маршрута

Жители дачного поселка «Дальние сады» добиваются продления городского маршрута номер 113 на четыре остановки, собирают подписи под коллективным обращением в прокуратуру.

Сейчас автобусы разворачиваются на остановке номер 9, водители отказываются ехать ещё два километра из-за разбитой дороги.

Водитель автобуса № 113:

«Выбираем, или пассажир упадёт у меня в автобусе, что будет? Значит, ЧП! Или автобусы развалятся по дороге, а по схеме дороги тут нет. По такой дороге кто может проехать?».

Елена Строгонова, жительница г. Воронежа:

«Пенсионеры, все идут с сумками, с рассадой, все идут эти километры пешком. Женщина упала, и упала так сильно, прямо лицом. Сделали хотя бы чуть-чуть дорогу, хоть бетоном или заасфальтировали, а дальше здесь от десятой до этой тут ямы сплошные».

Местные жители рассказывают, каждый год собирают деньги на частичный ремонт этого участка, помогает управа Советского района, но весной здесь снова появляются ямы.

По словам мэрии, ремонтировать эту дорогу капитально они не могут — это нецелевые траты бюджета. Дело в том, что подъезды к дачным участкам считаются собственностью садоводов. Впрочем, администрация района обещала в очередной раз разровнять дорогу в ближайшее время — тогда автобусы смогут ходить до конечной остановки.

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