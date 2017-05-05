В Воронеже на видео попала очередная опасная гонка маршруток

Ролик с видеорегистратора очевидца опубликовали в группе «Аварии ДТП Воронежа» в «Вконтакте». Сообщается, что инцидент произошёл 3 мая в 7 утра на улице Владимира Невского.

На кадрах видно, как навстречу автору видео из-за поворота мчится пассажирский автобус «ПАЗ» № 15, распугивая других участников встречного потока машин. Причина такого поведения водителя маршрутки очевидна — он не поделил дорогу с другим водителем автобуса и пытался его объехать.

Почему водитель пассажирского автобуса выбрал для этого столь опасный способ — лихачу предстоит объяснить сотрудникам ГИБДД. Без их внимания он теперь явно не останется.