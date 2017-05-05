В Воронеже на видео попала очередная опасная гонка маршруток
В сети появились кадры с воронежским маршрутчиком, который мчался по встречной полосе, пытаясь обогнать «конкурента».
В сети появились кадры с воронежским маршрутчиком, который мчался по встречной полосе, пытаясь обогнать «конкурента».
Ролик с видеорегистратора очевидца опубликовали в группе «Аварии ДТП Воронежа» в «Вконтакте». Сообщается, что инцидент произошёл 3 мая в 7 утра на улице Владимира Невского.
На кадрах видно, как навстречу автору видео
Почему водитель пассажирского автобуса выбрал для этого столь опасный способ — лихачу предстоит объяснить сотрудникам ГИБДД. Без их внимания он теперь явно не останется.