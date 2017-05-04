Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Кадыров объяснил внешний вид Суркова на пресс-конференции Путина
Закрывшийся в маминой машине малыш стал звездой интернета
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Власти утвердили порядок голосования по сносу пятиэтажек
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Орбакайте рассказала детали свадьбы сына Никиты - СМИ
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Бал Met Gala 2017
18:02 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске изменяется работа пассажирского транспорта 9 мая из-за праздничных мероприятий

В связи с возложением венков к Монументу Победы (пл. Победы) с 10.30 до окончания мероприятия (ориентировочно до 13.00) внесены изменения в трассы движения следующих маршрутов:

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 9 мая в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, будет изменена работа городского пассажирского транспорта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь».

Читайте также
Уличные артисты пройдут карнавальным шествием по центру Минска

Так, будет увеличено количество подвижного состава на автобусном маршруте № 1 с 10.00 до 24.00, на автобусном маршруте № 100 с 12.00 до 24.00.

Интервал движения поездов на первой и второй линиях Минского метрополитена в период с 19.30 до 24.00 составит 3 минуты.

В связи с возложением венков к Монументу Победы (пл. Победы) с 10.30 до окончания мероприятия (ориентировочно до 13.00) внесены изменения в трассы движения следующих маршрутов: № 100, 115Э, № 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-ТК по просп. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом и обратном направлениях с выполнением на изменяемом участке для маршрута № 100 остановочных пунктов «Парк Горького» и «Захарова» в обоих направлениях; № 300Э, 1400-ТК по ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом направлении; просп. Независимости, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Свердлова, просп. Независимости, ул. Бобруйской в обратном направлении; № 57 по ул. Пулихова, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, просп. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке; № 18, 26 по просп. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

В связи с проведением праздничного концерта телепроекта «Площадь Победы-2017» (пл. Победы) и салюта в период с 17.00 до окончания мероприятия (ориентировочно в 24.00) будут внесены изменения в трассы движения следующих маршрутов: № 100, 115, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-ТК по просп. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом и обратном направлениях с выполнением на изменяемом участке для маршрута № 100 остановочных пунктов «Парк Горького» и «Захарова» в обоих направлениях; № 300Э, 1400-ТК по ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом направлении; просп. Независимости, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Свердлова, просп. Независимости, ул. Бобруйской в обратном направлении; № 57 по ул. Пулихова, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, просп. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке; № 18, 26 по просп. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

Для обеспечения перевозки пассажиров после окончания праздничных концертов и салюта (ориентировочно в 23.20) в районе ст.м. «Немига», пл. Победы и стелы «Минск — город-герой» будет задействован резервный подвижной состав автобусов и троллейбусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Что будет с кредитами, после отмены обязательных справок о доходах?
Все поликлиники областных центров Беларуси к концу года будут выдавать элек
Что будет с кредитами, после отмены обязательных справок о доходах?
Путин: Политическим убийствам не может быть оправдания
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
России и Украине грозят санкции из-за Евровидения
Прокуратура завела дело об информационной атаке на Макрона
В Башкирии разбился вертолет Robinson
Минкомсвязи хочет упростить порядок подачи заявления о браке
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
Во имя Италии. Почему Лигу чемпионов должен выиграть «Ювентус» Победив в Монако, «Юве» сделал важный шаг к заветной мечте. Осталась «самая малость» — обыграть в финале «Реал»
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь