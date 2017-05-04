В Астане 5 мая перекроют ряд центральных улиц

5 мая с 9.00 утра до 12.00 часов дня ряд улиц в Астане будут закрыты для движения автотранспорта, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

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5 мая с 09.00 до 12.00 часов во время репетиции военного парада в целях безопасности дорожного движения ограничено движение автотранспорта на следующих улицах города Астаны:

— от ст.40-я по улице Байыркум, до мостовой развязки улицы Кошкарбаева;.

— улица Кошкарбаева от мостовой развязки до проспекта Момышулы;.

— проспект Тауельсыздык от улицы Майлина до улицы Нажимеденова (школа);.

— улица Калдаякова от моста М3 до проспекта Тауельсыздык;.

— улица Нажмиденова от улицы Калдаякова до улицы Сарыколь;.

— улица Байтурсынова от улицы Кошкарбаева до улицы Сарыколь;.

— улица Кошкарбаева от проспекта Момышулы до улицы Сарыколь;.

— проспект Момышулы от улицы Сатпаева до улицы Дарабоз.

В ДВД Астаны для исключения заторов водителей просят заранее выбирать оптимальный маршрут передвижения.