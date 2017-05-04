Минкомсвязи предложило упростить порядок подачи заявления о браке

Ведомство предлагает предоставить жениху с невестой возможность самостоятельно выбирать дату регистрации брака, но не ранее одного месяца и не позднее одного года со дня подачи заявления. Выбрать нужную дату можно будет с помощью государственной информационной системы «Единый государственный реестр актов гражданского состояния».

Министерство связи и массовых коммуникаций разработало законопроект, который упростит порядок подачи заявления о регистрации брака и позволит выбирать удобную дату свадьбы. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

В настоящее время регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления, а при наличии уважительных причин — в течение двух месяцев. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это создает возможности для коррупции из-за «значительного количества граждан, желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты, но не имеющих возможности подать заявление о вступлении в брак в соответствующую дату». Кроме того, существующий подход делает невозможным гибкое регулирование загруженности органов ЗАГС, считают авторы инициативы.

«Реализация предлагаемых изменений позволит гражданам самостоятельно выбрать дату и время государственной регистрации брака, в том числе дистанционно, без необходимости личной явки в органы записи актов гражданского состояния, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», — говорится в пояснительной записке.

В случае одобрения инициативы парламентом и президентом, закон вступит в силу с 2018 года.