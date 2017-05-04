Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Кадыров получил тяжелую травму
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Ольга Шелест рада, что поздно стала мамой
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Орбакайте рассказала детали свадьбы сына Никиты - СМИ
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
8Дебаты Макрона и Ле Пен
9Юбилей Корейской народной армии
22:10 (мск), источник: Ежедневник.by

Минск станет самым популярным туристическим направлением для россиян в мае

Минск оказался самым популярным туристическим направлением для россиян в мае. Основной приток гостей стоит ждать 6—9 мая, когда в России будут выходные.

Источник: Ежедневник.by

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых популярных среди российских туристов городов СНГ и ближнего зарубежья для путешествий в мае 2017 г. Праздничными выходными днями в России являются 1 мая и 6—9 мая 2017 года, сообщает Thinktanks.by со ссылкой на «Евразия. Эксперт».

Читайте также
Лукашенко: 2017 год будет переломным во взаимоотношениях с Китаем

В десятку городов СНГ и ближнего зарубежья, популярных среди россиян в мае 2017 г., вошли Минск (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Алматы (Казахстан), Баку (Азербайджан), Астана (Казахстан), Ереван (Армения), Киев (Украина), Ташкент (Узбекистан), Бишкек (Кыргызстан) и Кишинев (Молдова).

В Минск туристы из России приезжают в среднем на 3 дня, сообщает «ТурСтат». Средняя плата за проживание в отеле Минска составляет 3,2 тыс. руб. в сутки. Что касается других городов, вошедших в топ-3, то в Тбилиси туристы из России приезжают в среднем на 4 дня (2,9 тыс. руб.), в Алматы — на 4,5−5 дней (3,5 тыс. руб.).

Также, по данным «ТурСтата», в Баку россияне проводят в среднем 3,5 дня (3,3 тыс. руб.), в Ереване — 3 дня (3,1 тыс. руб.), в Киеве — 2,5 дня (3 тыс. руб.), в Ташкенте — 2 дня (2,5 тыс. руб.).

Дешевле всего российскому туристу обойдется проживание в Бишкеке (1,5 дня, 2 тыс. руб.) и в Кишиневе (1,5 дня, 2,1 тыс. руб.). Наиболее дорогим направлением является Астана (2 дня, 3,9 тыс. руб.).

Рейтинг был составлен экспертами «ТурСтата» на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси. Топ-25 компаний - легенд авто и непродовольственного ретейла
Путин: Реновация пятиэтажек не должна работать во вред
Организаторы Евровидения пригрозили России и Украине санкциями
В США одобрен законопроект об отмене Obamacare
Австрия усилит пограничный контроль вопреки позиции ЕС
Сенаторы отозвали проект о запрете рекламы с картой РФ без Крыма
Прокуроры предъявили претензии к «Почте России» из-за самолетов
В связи с нападением на Навального возбуждено уголовное дело
Спорт
Во имя Италии. Почему Лигу чемпионов должен выиграть «Ювентус» Победив в Монако, «Юве» сделал важный шаг к заветной мечте. Осталась «самая малость» — обыграть в финале «Реал»
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Московские новостройки подешевели на 7,6%
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь