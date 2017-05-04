Минск станет самым популярным туристическим направлением для россиян в мае

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых популярных среди российских туристов городов СНГ и ближнего зарубежья для путешествий в мае 2017 г. Праздничными выходными днями в России являются 1 мая и 6—9 мая 2017 года, сообщает Thinktanks.by со ссылкой на «Евразия. Эксперт».

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В десятку городов СНГ и ближнего зарубежья, популярных среди россиян в мае 2017 г., вошли Минск (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Алматы (Казахстан), Баку (Азербайджан), Астана (Казахстан), Ереван (Армения), Киев (Украина), Ташкент (Узбекистан), Бишкек (Кыргызстан) и Кишинев (Молдова).

В Минск туристы из России приезжают в среднем на 3 дня, сообщает «ТурСтат». Средняя плата за проживание в отеле Минска составляет 3,2 тыс. руб. в сутки. Что касается других городов, вошедших в топ-3, то в Тбилиси туристы из России приезжают в среднем на 4 дня (2,9 тыс. руб.), в Алматы — на 4,5−5 дней (3,5 тыс. руб.).

Также, по данным «ТурСтата», в Баку россияне проводят в среднем 3,5 дня (3,3 тыс. руб.), в Ереване — 3 дня (3,1 тыс. руб.), в Киеве — 2,5 дня (3 тыс. руб.), в Ташкенте — 2 дня (2,5 тыс. руб.).

Дешевле всего российскому туристу обойдется проживание в Бишкеке (1,5 дня, 2 тыс. руб.) и в Кишиневе (1,5 дня, 2,1 тыс. руб.). Наиболее дорогим направлением является Астана (2 дня, 3,9 тыс. руб.).