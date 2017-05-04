Белорусское общество позитивно воспримет усиление антитабачных мер — Минздрав

Общество давно к этому пришло, считает Наталья Жукова. Выбирая объекты общественного питания, люди отдают предпочтение тем, где не курят, поскольку там комфортнее находиться. На остановках общественного транспорта курят значительно меньше, чем раньше. При этом курящие отходят в сторону, чтобы другие не подвергались воздействию табачного дыма. Исходя из наблюдаемой в Минске ситуации, можно сделать вывод, что в целом общество готово к очередным шагам в борьбе с табакокурением. Фактически население уже реализует то, что предусмотрено изменениями в декрет № 28. Более того, в Минздрав поступают обращения, в которых граждане сами поднимают проблему курения в общественных местах, в том числе на остановках общественного транспорта.

На днях состоялось совещание у главы государства о совершенствовании правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности. На совещании рассматривался проект декрета о государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения. Министерство здравоохранения принимало участие в разработке проекта этого документа, прежде всего в связи с тем, что курение является одним из важных факторов, влияющих на здоровье населения, который можно предотвратить.

К местам, в которых предлагается установить полный запрет курения, отнесены в том числе остановки общественного транспорта, детские площадки, помещения, занимаемые организациями физической культуры и спорта. Предлагается запретить курение в автомобилях и помещениях, если в них присутствуют дети до 14 лет. К местам, в которых курение запрещено за исключением специально созданных для этой цели, предлагается отнести торговые объекты и рынки, объекты бытового обслуживания населения и общественного питания, помещения и территории, занимаемые госорганами и др. По мнению Натальи Жуковой, это очень важно, потому что позволяет тем, кто не курит, с комфортом находиться в бездымной среде.

Проектом декрета предусмотрено распространение на электронные системы курения и жидкости для них норм и правил, действующих в отношении оборота и потребления табачных изделий. В настоящее время оборот электронных систем курения не регламентируется. Их могут приобретать граждане любого возраста, в том числе дети. Предлагаемые нововведения в действующее законодательство в основном направлены на регулирование оборота жидкостей для электронных систем курения и позволят оценивать их по показателям безопасности.