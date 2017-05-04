Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В Москве могут отменить последний звонок
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Филипп Неполиткорректный: скандальные высказывания принцаГерцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями.
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Во имя Италии. Почему Лигу чемпионов должен выиграть «Ювентус»
«СЭ»: Лоськов сыграет за «Локомотив» в матче против «Оренбурга»
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Орбакайте рассказала детали свадьбы сына Никиты - СМИ
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
8Дебаты Макрона и Ле Пен
9Юбилей Корейской народной армии
22:08 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусское общество позитивно воспримет усиление антитабачных мер — Минздрав

Согласно данным последних социологических исследований, в Беларуси курит 27,9% взрослого населения, значительная часть подвержена пассивному курению.

Источник: Reuters

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество позитивно воспримет усиление антитабачных мер. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.

Читайте также
Двухмесячный карантин введен в одной из деревень Гродненского района из-за бешеной лисы

Общество давно к этому пришло, считает Наталья Жукова. Выбирая объекты общественного питания, люди отдают предпочтение тем, где не курят, поскольку там комфортнее находиться. На остановках общественного транспорта курят значительно меньше, чем раньше. При этом курящие отходят в сторону, чтобы другие не подвергались воздействию табачного дыма. Исходя из наблюдаемой в Минске ситуации, можно сделать вывод, что в целом общество готово к очередным шагам в борьбе с табакокурением. Фактически население уже реализует то, что предусмотрено изменениями в декрет № 28. Более того, в Минздрав поступают обращения, в которых граждане сами поднимают проблему курения в общественных местах, в том числе на остановках общественного транспорта.

На днях состоялось совещание у главы государства о совершенствовании правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности. На совещании рассматривался проект декрета о государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения. Министерство здравоохранения принимало участие в разработке проекта этого документа, прежде всего в связи с тем, что курение является одним из важных факторов, влияющих на здоровье населения, который можно предотвратить.

К местам, в которых предлагается установить полный запрет курения, отнесены в том числе остановки общественного транспорта, детские площадки, помещения, занимаемые организациями физической культуры и спорта. Предлагается запретить курение в автомобилях и помещениях, если в них присутствуют дети до 14 лет. К местам, в которых курение запрещено за исключением специально созданных для этой цели, предлагается отнести торговые объекты и рынки, объекты бытового обслуживания населения и общественного питания, помещения и территории, занимаемые госорганами и др. По мнению Натальи Жуковой, это очень важно, потому что позволяет тем, кто не курит, с комфортом находиться в бездымной среде.

Проектом декрета предусмотрено распространение на электронные системы курения и жидкости для них норм и правил, действующих в отношении оборота и потребления табачных изделий. В настоящее время оборот электронных систем курения не регламентируется. Их могут приобретать граждане любого возраста, в том числе дети. Предлагаемые нововведения в действующее законодательство в основном направлены на регулирование оборота жидкостей для электронных систем курения и позволят оценивать их по показателям безопасности.

Согласно данным последних социологических исследований, в Беларуси курит 27,9% взрослого населения, значительная часть подвержена пассивному курению. Так, более половины опрошенных вынуждены находиться рядом с курящими в различных местах (дома, в гостях, на работе и т. д.).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Что будет с кредитами, после отмены обязательных справок о доходах?
Все поликлиники областных центров Беларуси к концу года будут выдавать элек
Что будет с кредитами, после отмены обязательных справок о доходах?
Путин: Реновация пятиэтажек не должна работать во вред
Организаторы Евровидения пригрозили России и Украине санкциями
В США одобрен законопроект об отмене Obamacare
Австрия усилит пограничный контроль вопреки позиции ЕС
Сенаторы отозвали проект о запрете рекламы с картой РФ без Крыма
Прокуроры предъявили претензии к «Почте России» из-за самолетов
В связи с нападением на Навального возбуждено уголовное дело
Спорт
Во имя Италии. Почему Лигу чемпионов должен выиграть «Ювентус» Победив в Монако, «Юве» сделал важный шаг к заветной мечте. Осталась «самая малость» — обыграть в финале «Реал»
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь