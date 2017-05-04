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19:06 (мск), источник: Фонтанка

Расследование дела Оганесяна продлили до 18 месяцев

Дело бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна будут расследовать дольше, чем предполагалось ранее, — до полутора лет. На время расследования хищений при строительстве стадиона на Крестовском острове он останется под стражей.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 4 мая судья Смольнинского суда Юлия Котенева в закрытом режиме рассмотрела ходатайство о продлении ареста Оганесяну. Удалить прессу и слушателей попросила следователь со ссылкой на планируемое оглашение показаний лиц, которые якобы уличают экс-чиновника в мошенничестве. Защита возражала и требовала гласности. На заседании не устанавливается вина, а лишь рассматриваются основания для ареста. Марат Оганесян тоже был не против открытости.

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Адвокат обвиняемого Дмитрий Попов сообщил «Фонтанке», что суд продлил арест Оганесяну до 8 августа 2017 года. До этой даты продлено расследование. Уголовное дело возбуждено в феврале 2016-го.

Оганесян был задержан в ноябре. Основанием для ареста в том числе послужило намерение подозреваемого уехать в США.

По версии следствия, Марат Оганесян в 2014 году совершил мошенническое хищение более 50 млн рублей при исполнении госконтракта на поставку видеотабло для стадиона на Крестовском острове. По делу также задерживались зампред комитета строительства Смольного Александр Янчик, нынешний директор Александринки Григорий Попов, финансист компании «Театрально-декорационные мастерские» Елена Ковалева и директор фирмы «Стейдж Технолоджи Констракшн» Артем Куспиц.

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