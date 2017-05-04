Додон приедет в Москву на Парад Победы вместе с семьей

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поедет в Москву, где 8—10 мая примет участие в мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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Сопровождать главу государства будут советник президента по внешней политике и посол Молдовы в России Андрей Негуца, а также пресс-секретарь главы республики Ион Чебан, а также жена президента, Галина Додон, и средний сын Богдан.

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Ранее Додон сообщил, что получил приглашение от президента России Владимира Путина посетить праздничные мероприятия на Красной площади 9 Мая.

«Будем участвовать в мероприятиях 9 Мая. Также 10 мая состоится встреча с председателем Государственной Думы России и другими официальными лицами», — отметил Додон.

По его словам, что впервые за долгие годы президент Молдовы примет участие в праздничных мероприятиях 9 Мая в Москве.

«Поэтому и решил поехать. Конечно, это очень важно и в Кишиневе. Но 15 лет подряд президенты Молдавии отказывались посещать Москву 9 мая. Я решил, что это важно», — сказал Додон.

Ранее глава государства заявлял, что вместе с официальной делегацией на параде в Москве будут присутствовать и молдавские ветераны.

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«Мы готовы были взять ветеранов. Но из соображений безопасности и состояния здоровья (всем ветеранам за 90 лет) родственники попросили не рисковать», — отметил президент.

Он подчеркнул, что 7 мая во время концерта на центральной площади Кишинева вручит 15 ветеранам Великой Отечественной войны наивысшую награду страны «Орден Республики».