Отчаявшиеся костанайские пенсионерки забаррикадировали въезд в свой двор

Отчаявшиеся жильцы дома № 4 переживают за своих детей — водители проскакивают по внутреннему двору, чтобы объехать уличный светофор. А бесконечная вереница автомашин представляет угрозу для ребятни, играющей во дворе.

Девушка, которая пожаловалась на «баррикады», выразила свое возмущение. Она приехала за подругой и не смогла попасть в двор. По ее мнению, закрытый проезд может помешать машинам скорой помощи и пожарным.

«Таксист просил дать ему въехать, пенсионерки начали кричать на него. Сказали, что не пропустят. Там были какие-то доски, валялись пружины, куски деревяшек. Так они никого и не впустили. А если приедет пожарная машина или скорая, как они проедут?», — говорит девушка.

Как выяснилось, водители не желают ждать «долгий светофор» на перекрестке улиц Арыстанбекова и В. Интернационалистов и объезжают его в ближайшем дворе жилого дома.

«Светофор там подключен на 70 секунд. Водители не хотят ждать. Это наша большая проблема. Жители к нам звонили несколько раз. Конечно, этот самодельный шлагбаум уже убрали, но проблема осталась. Бабушки беспокоятся за детей, они там гуляют. Очень переживают за безопасность детей. Вечером за пару часов они насчитали 90 проехавших через их двор автомобилей. Это же ужас», — говорит заместитель председателя ПКСК «Сеним» Лариса Федосеенко.

Жильцы вызывали сотрудников дорожной полиции и написали письмо на имя акима города с просьбой помочь в этой проблеме. В частности, установить знаки или уменьшить секунды на светофоре. А лучше, подчёркивают в ПКСК, принять комплекс мер, чтобы обезопасить жителей этого дома. Лариса Федосеенко отмечает, что это не единственный «сквозной» двор в этом ПКСК.