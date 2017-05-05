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07:10 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Сети появилось видео, как по улицам Перми бегает заяц

По словам очевидцев, лесной житель осваивает ближайшие дворы, не пугаясь людей.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как по городской улице бегает заяц. Судя по ролику, животное чувствует себя спокойно, от людей не прячется. Пользователи сообщают, видели его во дворе дома на улице Куфонина, 30.

Напомним, 3 мая сотрудники пермского зоопарка выпустили в Черняевском лесу пять зайцев. Таким образом они решили увеличить популяцию зайцев. Вероятно, именно один из них заскучал по людям и вышел в город.

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