В Сети появилось видео, как по улицам Перми бегает заяц

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как по городской улице бегает заяц. Судя по ролику, животное чувствует себя спокойно, от людей не прячется. Пользователи сообщают, видели его во дворе дома на улице Куфонина, 30.

Напомним, 3 мая сотрудники пермского зоопарка выпустили в Черняевском лесу пять зайцев. Таким образом они решили увеличить популяцию зайцев. Вероятно, именно один из них заскучал по людям и вышел в город.