Парк героев-пожарных в Купчино разобьют за 414 млн рублей

Протокол подведения итогов аукциона размещен на сайте госзакупок 4 мая. Согласно документу, компания предложила соорудить парк между улицами Софийской, Димитрова и Бухарестской за 414 млн рублей при стартовой цене контракта в 518 млн.

Площадь рекреационной зоны составит 50 гектаров. По проекту на месте глиняных карьеров предусмотрено шесть прудов. В будущем Парке героев-пожарных построят велодорожки, скейт-парк, дорожки для терренкура (лечебные прогулки) и семь площадок для детей разных возрастов. Дата окончания работ — не позднее 15 октября 2019 года.