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20:30 (мск), источник: Фонтанка

Парк героев-пожарных в Купчино разобьют за 414 млн рублей

Город выбрал подрядчика для создания Парка героев-пожарных во Фрунзенском районе. Работы выполнит «Специальное строительное управление-5» (ССУ-5).

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Протокол подведения итогов аукциона размещен на сайте госзакупок 4 мая. Согласно документу, компания предложила соорудить парк между улицами Софийской, Димитрова и Бухарестской за 414 млн рублей при стартовой цене контракта в 518 млн.

Площадь рекреационной зоны составит 50 гектаров. По проекту на месте глиняных карьеров предусмотрено шесть прудов. В будущем Парке героев-пожарных построят велодорожки, скейт-парк, дорожки для терренкура (лечебные прогулки) и семь площадок для детей разных возрастов. Дата окончания работ — не позднее 15 октября 2019 года.

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