Парк героев-пожарных в Купчино разобьют за 414 млн рублей
Город выбрал подрядчика для создания Парка
Город выбрал подрядчика для создания Парка
Протокол подведения итогов аукциона размещен на сайте госзакупок 4 мая. Согласно документу, компания предложила соорудить парк между улицами Софийской, Димитрова и Бухарестской за 414 млн рублей при стартовой цене контракта в 518 млн.
Площадь рекреационной зоны составит 50 гектаров. По проекту на месте глиняных карьеров предусмотрено шесть прудов. В будущем Парке